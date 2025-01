Veja por que Chad Duell deixou o General Hospital

Os espectadores estão curiosos para saber por quê. Michael Corintoretratado por Chade Dueloesquerda hospital geral. Desde sua estreia em 2010, ele interpretou o filho do falecido AJ Quartermaine e sua ex-esposa Carly Spencer. Mais tarde, ele foi adotado por Sonny Corinthos. Porém, em novembro do ano passado, Duell anunciou que deixaria o cargo. Então, por que ele deixou o Hospital Geral?

Aqui estão todos os detalhes.

Por que Chad Duell deixou o General Hospital como Michael Corinthos?

Chad Duell deixou o Hospital Geral para se concentrar na família e também quer tirar um tempo para si. No final de novembro de 2024, Duell foi ao ar. Instagramcompartilhando a imagem do elenco de GH e uma nota comovente, anunciando sua saída oficial. Na legenda, ele mencionou que sair do programa “não foi uma decisão fácil” para ele, mas que parecia “o momento certo” em sua vida. Ele também agradeceu ao elenco e à equipe do show, bem como aos fãs.

Mais recentemente apareceu em Podcast diário de drama onde abriu ao sair. “Tem muita coisa acontecendo na minha vida”, ele compartilhou. “Há algumas coisas por trás disso, mas uma coisa que eu disse é… meu pai faleceu e ainda estou aceitando isso.”

Portanto, o ator queria passar bons momentos com sua família no Arizona. “Mas isso está ficando um pouco mais difícil porque (minha companheira) Luana tem escola e (nosso filho) Dawson frequenta essa creche aqui”, acrescentou. .

Duell se abriu ainda mais sobre sua vida depois de ter um filho. “É diferente porque agora tenho um filho. Mas também para ele e para mim e para todos, fazendo o que é melhor para mim, espiritual e mentalmente, tudo também refletirá melhor a minha energia para todos ao meu redor.”

Embora Duell possa ter deixado o show, não há planos de reformular seu personagem por enquanto.