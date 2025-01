Veja por que Patrick Mahomes não jogou o jogo Chiefs x Broncos

A temporada regular de 2024-25 da NFL terminou neste domingo, produzindo uma série de momentos inesperados para os fãs. Um dos destaques da semana 18 foi o Chefes de Kansas City‘derrota enfática contra o Denver Broncosonde os atuais campeões do Super Bowl não conseguiram marcar um único ponto. No entanto muitos já esperavam que os homens de Andy Reid tivessem um desempenho inferior especialmente na ausência do seu talismã Patrick Mahomes. Mas por que o quarterback veterano perdeu o último jogo da temporada do Chiefs na liga?

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre por que Mahomes não jogou no jogo recente do Chiefs contra o Broncos.

Patrick Mahomes perdeu o jogo Chiefs x Broncos

O astro da NFL de 29 anos não pôde aparecer no último confronto dos Chiefs devido aos baixos riscos do jogo.

O Kansas City Chiefs terminou a temporada da liga no topo da divisão AFC com um recorde superlativo de 15-2. Indo para o jogo de domingo contra o Broncos, o Chiefs já havia conquistado o primeiro lugar na conferência, bem como a vantagem de jogar em casa durante os playoffs. Como o jogo contra o Denver não teve impacto na posição dos Chiefs na liga, o técnico Andy Reid decidiu estrategicamente dar a Patrick Mahomes o descanso necessário.

Explicando sua decisão aos repórteres no dia 1º de janeiro, Reid declarou: “Já passei por isso antes, então não estou muito preocupado com tudo isso. Dá aos outros a oportunidade de crescer aqui e você pode usar todos”, de acordo com Semanal dos EUA. No lugar de Patrick Mahomes, o quarterback reserva Carson Wentz, de 32 anos, recebeu a tão esperada oportunidade como titular contra o Broncos.

Na ausência de Mahomes, os Chiefs sucumbiram à segunda derrota da temporada, perdendo o jogo por 38-0. Independentemente disso, Kansas City participará da Rodada Divisional, que começa em 18 de janeiro, na esperança de garantir seu terceiro título consecutivo do Super Bowl. Apesar dos receios de lesão no mês passado, Patrick Mahomes deverá jogar nos restantes jogos da sua equipa, salvo surpresas de última hora.