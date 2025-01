Um pequeno clipe nas mídias sociais chinesas mostra duas máquinas que atiram pirotecnia uma na outra

Um pequeno videoclipe que registrou ‘combate a incêndios’ entre drones e um cão robótico fez rondas nas mídias sociais chinesas.

Um pairando cerca de dois metros (6,5 pés) acima do solo mostra que um chuveiro oponente com fogos de artifício preso ao equipamento do térreo. Robo-Dog retorna um incêndio com pirotecnia, enquanto as duas máquinas estão constantemente manobrando, obviamente tentando evitar ser afetadas.

Não está claro qual dos dois acabou saindo ao topo. Como o sul da China Morning Post nota na segunda-feira, não há informações sobre a origem do vídeo, nem se o UAV e o Robo-Dog são uma distância controlada ou trabalhada autonomamente. De acordo com o jornal, uma aeronave não tripulada se assemelha a um modelo agrícola da série T da DJI, enquanto seu rival pertencia à série Go produzida pela Robotics Robotics Based em Hangzhou.

Embora os drones tenham emergido como um elemento -chave de um campo de batalha moderno durante um conflito atual na Ucrânia, os robôs da Terra ainda são um pouco menos comuns, enquanto numerosos soldados já começaram a testar ou colocar esses sistemas no trabalho. Durante o exército russo da Expo em agosto de 2022, a Machine Intelect Company apresentou seu primeiro protótipo do sistema de robôs PSA M-81, equipado com um lançador de foguetes.













No início deste mês, as tropas indianas desfilam a primeira série de robôs de quatro pernas fabricados localmente na IA. Chamada Mule (equipamento de múltiplas utilidades) e equipado com câmeras e sensores térmicos avançados, as máquinas são adequadas para supervisão e missões de combate, com a capacidade de equipá -las com um Smallkalle.

Em outubro, o porta-voz central do Exército dos EUA confirmou ao soquete militar que o Pentágono havia organizado pelo menos um cachorro PSA Robot com AI-O-O-O-devilizado, com o que parecia que o rifle AR-15/M16 era montado em Uma compra rotativa para a Arábia do Exercício Saudita algumas semanas antes. O Ministério da Defesa publicou uma foto de um veículo de quatro patas (Q-UGV).

Durante o Common Gold Dragon 2024, os exercícios do Camboja em maio passado, o Exército de Libertação Popular da China mostrou uma série de robôs militares, incluindo uma distância de distância, equipada com um rifle de assalto e capaz de planejar suas rotas e evitar obstáculos por conta própria.