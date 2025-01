Veja San Antonio Spurs vs. Los Angeles Clippers: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Os Spurs entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que estas duas equipas se defrontaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Los Angeles Clippers @ San Antonio Spurs

Registros atuais: Los Angeles 19-13, San Antonio 16-16

Como assistir

Quando: Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 19h horário do leste dos EUA

Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 19h horário do leste dos EUA Onde: Frost Bank Center – San Antonio, Texas

Frost Bank Center – San Antonio, Texas TV: FanDuel SN – Sul da Califórnia

FanDuel SN – Sul da Califórnia Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: Assista a jogos selecionados da NBA no Fubo (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

Assista a jogos selecionados da NBA no Fubo (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 31,00

O que saber

Os Clippers estão 8-2 contra os Spurs desde dezembro de 2021 e terão a chance de ampliar esse sucesso na terça-feira. Depois de jogar ontem, o Los Angeles Clippers pegará a estrada para enfrentar o San Antonio Spurs às 19h (horário do leste dos EUA) no Frost Bank Center. Os Clippers entram na disputa com força, tendo vencido os últimos três jogos.

Os Clippers entrarão no jogo de terça-feira depois de (finalmente) derrotar os Pelicans, contra quem haviam perdido 2 a 8 nos últimos dez jogos. Os Clippers se cansaram e superaram os Pelicans por 116-113. Los Angeles perdia por 59-45 faltando 3:41 para o final do segundo quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de três pontos.

O sucesso dos Clippers foi liderado pelos esforços de Ivica Zubac, que fez um duplo-duplo com 20 pontos e 16 rebotes, e Norman Powell, que fez 35 pontos e duas roubadas de bola. O confronto foi o sexto consecutivo de Powell com pelo menos 30 pontos.

Os Clippers quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 14 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Pelicanos derrotaram apenas seis.

Enquanto isso, os Spurs não tiveram o suficiente para vencer os Timberwolves no domingo e caíram por 112-110. San Antonio venceu por 24-12 no primeiro, mas não conseguiu manter a liderança.

Apesar da derrota, os Spurs viram vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Victor Wembanyama, que marcou 34 pontos, mais oito rebotes e dois bloqueios, foi talvez o melhor de todos. Wembanyama está quente há algum tempo, tendo feito dois ou mais bloqueios nas últimas nove vezes que jogou. A equipe também recebeu ajuda de Harrison Barnes, que fez 8 de 9 rumo a 24 pontos e cinco rebotes.

Los Angeles tem estado em alta ultimamente: eles venceram cinco dos últimos seis jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 19-13 nesta temporada. Quanto ao San Antonio, sua derrota caiu para 16-16.

Os Clippers esperam vencer as probabilidades na terça-feira, já que os especialistas acreditam que estão caminhando para uma derrota.

Os Clippers venceram os Spurs por 113-104 no encontro anterior, em novembro. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Clippers já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

San Antonio é favorito com 4 pontos contra Los Angeles, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção aos Spurs, já que o jogo começou com os Spurs como favoritos de 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 217,5 pontos.

História da série

Los Angeles venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o San Antonio.