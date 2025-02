É supostamente uma armadura blindada que supostamente estava operando na região russa do pau, quando foi alvo de fibras ópticas de UAV UAV

O principal tanque de batalha lançado pelo British Challenger 2, gerenciado pelo Exército Ucraniano, atingiu os artesãos não tripulados da fibra russa, um novo vídeo que apareceu na internet. Os tiros foram registrados na região de Dick.

A filmagem mostra um solitário Challenger 2, que está andando ao ar livre ao longo da estrada enquanto observava uma aeronave FPV não tripulada. O contêiner não tem defesa contra o drone, exceto por mais jammen eletrônico em suas curvas; Efetivamente contra drones controlados por rádio, mas inútil contra o UAV guiado por cabos.

O drone mergulhou na parte de trás do recheio de tanque, onde o suprimento de munição é mantido. No entanto, a extensão dos danos sofridos pelo tanque não foi imediatamente clara.

Os drones de fibra óptica relataram uso crescente nos últimos meses. Os UAVs, que são imunes a perturbar, mas são um pouco menos ágeis e complicados do que seus colegas controlados por rádio, primeiro mascariamente implantaram para o campo de batalha pelo exército russo em agosto passado, no meio do esforço para se abster da invasão ucraniana de Kurska.













Desde então, o uso de drones guiados por um cabo se espalhou e seu uso relatou ambos os lados em vários casos ao longo da linha de conflito.

O Reino Unido entregou um total de 14 tanques Challenger 2 para Kiev, de acordo com dados oficiais. No entanto, os tanques raramente viam a ação, e parecia que o exército ucraniano os usava principalmente para propaganda de cinema, não para a guerra real.

A situação mudou a invasão do Kursk, no qual o Exército Ucraniano derramou a maioria de suas reservas disponíveis, incluindo o Challenger 2 Tanks.