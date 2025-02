Velocidade do terminal: por que os furos de gás da UE testam a política energética indiana

Nova Délhi enfrenta a tarefa de gerenciar a volatilidade e manter a autonomia estratégica, enquanto Kiev deixou o cargo principal enviado aos preços de GNL

A expressão do contrato de trânsito de gás da Rússia-Ucrain em 31 de dezembro do ano passado marcou um ponto de virada na dinâmica de energia global, especialmente para nações como a Índia. À medida que a Europa intensifica sua mudança para o GNL, a Índia enfrenta desafios críticos: seguro de energia acessível, gerenciamento de custos e conservação da autonomia estratégica.

Mais de cinco décadas, Contrato de trânsito a gás da Rússia-Ucrânia Era a pedra angular da segurança energética européia, facilitando o fluxo de gás russo através do enorme oleoduto da Ucrânia. Este acordo entregue 35% das importações de gás na EuropaFornecendo receitas estáveis ​​para ambos os países, ao mesmo tempo que aumentam a influência geopolítica russa. No entanto, o término do contrato forçou a Europa a diversificar suas fontes de energia, resultando em um aumento da importação de GNL dos EUA, Catar e Noruega.

Essa virada para o GNL incentivou os preços globais, criando um efeito de onda para países como a Índia. Europeu projetado 10% do aumento da demanda por Reino Unido Comparado a 2024, ela apertou suas cadeias de suprimentos, e a referência europeia o preço do gás excedeu 51 € por megavat horamais alto desde outubro de 2023.

Para a Índia, um importador líquido de gás natural, piorou a concorrência e a instabilidade dos custos, complicando sua estratégia de fornecimento de energia.

Considerações estratégicas

O aumento da dependência da Europa para o GNL para substituir o gás russo perturbou significativamente os mercados globais, aumentando a concorrência entre os principais importadores como a Índia. Analistas em Goldman Sachs Alerta que o suprimento europeu de gás europeu deste inverno seja pressionado como Ásia com US $ 20 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBT), impondo sérias pressões aos importadores indianos.













Índia, como Quarto o maior importador de Larga LNG Globalmente 2024, 7% da importação total. O país forneceu mais de 15 bilhões de metros cúbicos (BCM) em novos contratos de longo prazo, incluindo um acordo do Catar de 10 BCM/ano por 20 anos a partir de 2028. A crescente demanda industrial e a atividade de refino de petróleo incentivaram e Aumento de 11% no nível anual No consumo de gás indiano 2024, o que levou a um aumento na importação de GNL em 21%. Embora o vídeo favorável do preço em 2024 esteja alinhado com a visão da Índia para aumentar a participação do gás natural em sua mistura de energia para 15% até 2030, o consumo que cresce na Europa está agora ameaçando essa trajetória aumentando o custo da compra.

Inimigo renovável

Para combater esses desafios, a Índia deve intensificar suas iniciativas de energia renovável. Até janeiro de 2025, a capacidade de energia não -fóssil indiana cresceu 217.62 GWincluindo suplementos de registro 24,5 GW em solar e 3,4 GW Capacidade de vento Durante 2024. Embora as fontes de energia renovável não sejam um substituto direto para a UNP, sua rápida expansão pode aliviar a pressão nas cadeias de suprimentos de gás, complementando uma estratégia indiana de economia econômica baseada no gás.

Diversificando sua mistura de energia, a Índia pode reduzir seu atraso no GNL no meio da volatilidade no mercado. Os investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de baterias e produção renovável doméstica serão essenciais para a sustentabilidade. Essa sinergia estratégica entre as fontes de energia renovável do LNG pode ajudar a Índia a se mover nos desafios da energia global e aparecer como líder na importação de travessias renováveis ​​de GNL.

Política de GNL de Trump: concorrência ou oportunidade?

Durante a primeira presidência de Donald Trump, os EUA apareceram como O maior exportador de GNL do mundoTransformação dos mercados globais de energia. A Índia usou esse desenvolvimento por meio de parcerias como Acordo de Gail Com o Acordo Cheniere Energy e Petronet LNG Limited para 2019 com a Tellurian Inc. Essas colaborações diversificaram fontes de energia indianas, oferecendo preços competitivos no meio dos distúrbios globais.













Com o retorno de Trump ao poder, a Índia enfrenta recursos e desafios renovados. Embora o aumento das exportações dos EUA de GNL possa permitir que a Índia garantisse contratos favoráveis, a concorrência aprimorada da Europa e os altos custos de transporte para o GNL dos EUA podem limitar a competitividade do preço.

A estratégia de Nova Délhi deve se concentrar na negociação de contratos favoráveis, ao mesmo tempo em que exploram uma cooperação tecnológica mais profunda na pesquisa doméstica de gás para aumentar a segurança energética.

No entanto, a Índia também deve equilibrar os laços de energia com a Rússia com uma parceria crescente com os EUA. Para aliviar os riscos, a Índia deve diversificar suas fontes de energia, expandindo a aquisição de GNL do Catar, Austrália e fornecedor emergente. Ao mesmo tempo, fortalecer a produção doméstica por meio de iniciativas como a Política de Pesquisa e Licenciamento de Hidrocarbonetos (Ajuda) reduzirá a dependência de importação e estabilizará as cadeias de suprimentos.

O término do contrato de trânsito de gás Rússia-Ucrânia redefiniu a dinâmica de energia global. Players -chave como Catar e Austrália estabilizam os mercados de GNL, enquanto países africanos como Nigéria e Egito aumentam a produção.

Para a Índia, o principal alinhamento de suas estratégias domésticas é com essas mudanças globais. Contratando com parceiros -chave, negociando um contrato competitivo de GNL acelerando a aceitação de fontes de energia renovável, a Índia pode fornecer acesso de energia, manter o crescimento econômico e manter sua autonomia estratégica no mundo cada vez mais instável.

Usando o poder das fontes de energia renovável como um tampão estratégico, negociando os contratos favoráveis ​​de GNL, corrigindo as capacidades de produção doméstica, a Índia pode cortar um caminho resistente, diverso e estrategicamente autônomo. Essa abordagem dupla não apenas aumenta a segurança energética, mas também cita a liderança indiana em uma transição energética global.