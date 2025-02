Velore a polícia devolve os telefones ausentes aos proprietários

A polícia distrital de Vellore entregou 230 perdidos e encontrou telefones celulares para os proprietários aqui no sábado com o superintendente da polícia (SP), N. Mathivanan, distribuindo os telefones no valor de 46 lakh que foram recuperados pela Polícia do Cibernético do Distrito de Velore para o Polícia do crime cibernético à polícia dos proprietários. A iniciativa do sábado ocorre após a formação de uma unidade de polícia de crimes cibernéticos no escritório do SP no distrito e a introdução de uma solicitação de rastreador de células onde as queixas podem se registrar para os demandantes. De acordo com as regras, esses telefones ausentes devem ser rastreados e devolvidos aos proprietários uma vez a cada seis meses no distrito para as respectivas delegacias de polícia antes da formação da célula criminal cibernética. “Até agora, 1.554 perdiam e encontram Mathivanan. Um número da linha de ajuda (9486214166) também está disponível para os residentes registrarem reclamações sobre telefones celulares ausentes e perdidos e aqueles que estão em posse dos referidos telefones.