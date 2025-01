Vença a tristeza com o prato: uma dieta rica em fibras pode combater a depressão?

Você se sente deprimido? O que você tem no prato pode estar influenciando seu humor mais do que você imagina. A depressão é uma preocupação crescente na Índia e, embora a terapia e os medicamentos sejam ferramentas essenciais para o tratamento, pesquisas emergentes confirmam que a alimentação tem um impacto profundo no bem-estar mental.

Uma recente meta-análise de 18 estudos, publicada na revista Neurociência nutricionaldescobriram que uma dieta rica em fibras reduz significativamente as chances de depressão, com benefícios cinco vezes maiores para adolescentes do que para adultos. Uma equipa de investigadores liderada por Faezeh Saghafian do Departamento de Nutrição Comunitária da Faculdade de Ciências Nutricionais e Dietética da Universidade de Ciências Médicas de Teerão, Irão, conduziu uma pesquisa sistemática em bases de dados eletrónicas até maio de 2021.

Foram incluídos dados de 18 publicações (12 estudos transversais, cinco estudos de coorte e um estudo caso-controle) sobre consumo de fibra alimentar em relação à depressão ou ansiedade. Para a depressão, foram realizados 15 estudos em adultos e outros três em adolescentes. A revisão concluiu que a ingestão elevada de fibra alimentar estava associada de forma protetora à depressão em adultos, numa relação dose-resposta.

O estudo mostrou que a ingestão total de fibra alimentar estava associada a chances 10% menores de depressão em adultos e chances 57% menores em adolescentes. A meta-análise dose-resposta revelou uma associação linear inversa entre a ingestão total de fibra alimentar e as chances de depressão em adultos; de modo que cada aumento de 5 g na ingestão total de fibra alimentar foi associado a uma redução de 5% no risco de depressão.

Uma associação inversa significativa foi observada entre a ingestão de fibras vegetais e fibras solúveis e as chances de depressão. No entanto, de acordo com o estudo, as fibras de cereais, fibras de frutas e fibras insolúveis foram marginalmente associadas à redução da depressão.

Depressão na Índia

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Mental de 2016, uma em cada 20 pessoas na Índia sofre de depressão. Realizado pelo NIMHANS, a depressão foi relatada como maior em mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos e entre aquelas que residem em áreas metropolitanas. Taxas igualmente elevadas foram relatadas entre os idosos, com 3,5% da população afetada. A pesquisa, realizada em 12 estados, disse que os transtornos mentais comuns, incluindo depressão, ansiedade e uso de substâncias, são um enorme fardo para a sociedade, afetando quase 10% da população.

Hemant Bhargav, professor associado de Medicina Integrativa do NIMHANS, disse que com o aumento da depressão na Índia, especialmente em adolescentes, é hora de aproveitar o poder da dieta indiana, naturalmente rica em fibras.

“Para melhorar o humor nas refeições, é fundamental aproveitar o poder das fibras e priorizar alimentos integrais. Encha o seu prato com frutas e vegetais frescos e sazonais, grãos integrais como arroz integral e aveia, e legumes ricos em proteínas como lentilhas, que fornecem uma variedade de nutrientes e fibras para apoiar a saúde mental”, disse o Dr.

Arco-íris no seu prato

“Quanto mais coloridas forem as suas refeições, melhor. Folhas verdes, abóbora vibrante e saladas frescas cozidas promovem clareza e equilíbrio mental. “Demonstrou-se que aveia, cevada, maçã e frutas cítricas, ricas em fibras solúveis, têm forte ligação com menores taxas de depressão”, explicou o médico.

“É essencial escolher refeições preparadas na hora, leves, fáceis de digerir (seu estômago deve ficar leve quatro horas após comer) e que o deixem com energia e não letárgico. Acenda o fogo digestivo adicionando especiarias quentes como açafrão, cominho e coentro às suas refeições. Essas especiarias não apenas realçam o sabor, mas também oferecem propriedades antiinflamatórias e que melhoram o humor. Considere desfrutar de um reconfortante kashayam (decocção de ervas) com essas especiarias antes das refeições para melhorar a digestão e a absorção”, disse ele.

Além disso, é muito importante criar um ambiente tranquilo para comer. “Saboreie cada mordida com gratidão e evite comer demais. Cuidar da sua mente começa cuidando do seu corpo. Porém, se você está lutando contra a depressão, é essencial procurar ajuda profissional. Converse com seu médico ou nutricionista para obter conselhos personalizados sobre mudanças na dieta”, acrescentou ela.

Dieta rica em nutrientes

Rebecca Kuriyan Raj, professora e chefe da Divisão de Nutrição do St John’s Research Institute em Bengaluru, disse que não houve estudos na Índia que apontem especificamente para a fibra alimentar como uma solução independente para prevenir ou controlar a depressão. No entanto, há evidências que sugerem que uma dieta rica em nutrientes, da qual as fibras são parte integrante, pode desempenhar um papel importante na prevenção e no tratamento da depressão.

“Nossas dietas tradicionais fornecem naturalmente uma ampla gama de nutrientes em uma única refeição. Um tradicional thali indiano, por exemplo, muitas vezes inclui uma mistura de grãos integrais, legumes, vegetais, coalhada, que fornece fibras, probióticos e micronutrientes. “Esses nutrientes apoiam a saúde física e também contribuem para o bem-estar mental, melhorando a saúde intestinal e reduzindo a inflamação, ambos ligados à regulação do humor”, disse o professor Raj.

Mudança para alimentos ultraprocessados

No entanto, com a rápida urbanização, houve uma mudança significativa em direção a alimentos ultraprocessados ​​e de conveniência, como macarrão instantâneo, bebidas açucaradas e lanches embalados. Esses alimentos são normalmente ricos em carboidratos refinados, pobres em fibras e muitas vezes carecem de nutrientes essenciais, disse ele.

Mudar de alimentos tradicionais indianos, ricos em nutrientes, para opções com alto teor calórico e pobres em nutrientes pode agravar os problemas de saúde mental. Promover a inclusão de alimentos tradicionais ricos em fibras nas dietas modernas, como cereais integrais (milho, bajra), legumes (dal, chana) e produtos fermentados (coalhada), poderia ajudar a enfrentar estes desafios. Além disso, abordar fatores de estilo de vida, como atividade física, sono e gestão do estresse, é crucial para uma abordagem holística da saúde mental, acrescentou.

A conexão entre o intestino e a mente

“A saúde mental e gastrointestinal (intestino) tem uma conexão bidirecional. A má saúde intestinal pode levar à depressão e vice-versa”, disse Meenakshi Bajaj, nutricionista do Hospital Multi-Super Especialidade do Governo de Omandurar, em Chennai.

A microbiota intestinal abriga trilhões de bactérias benéficas e prejudiciais. Um desequilíbrio no ecossistema, conhecido como disbiose, diminui a produção de neurotransmissores que regulam o humor. Pesquisas recentes indicam que o intestino funciona como um “segundo cérebro”, liberando substâncias químicas reguladoras do humor (neurotransmissores), como a serotonina, a dopamina e o GABA, que desempenham um papel fundamental na saúde mental, explicou ele.

Bactérias pró-inflamatórias, como Eggerthella e Bacteroides, estão ligadas ao consumo de alimentos ultraprocessados ​​(lixo), o que estimula o crescimento de bactérias nocivas e afeta negativamente a saúde intestinal e mental.

A disbiose também causa intestino permeável. A inflamação crônica de baixo grau no intestino está associada à depressão. Itens como batatas fritas, frango frito, carnes processadas e carnes promovem seu crescimento.

Dietas com baixo teor de fibras deterioram a saúde intestinal. Aditivos artificiais, como adoçantes artificiais em refrigerantes diet e conservantes em salgadinhos embalados, agravam a disbiose intestinal.

O mau controle da glicemia (disglicemia) devido a dietas com alto índice e carga glicêmicos e pobres em fibras alimentares também criam um ambiente intestinal inflamatório, aumentando o risco de depressão.

Bajaj explicou que as bactérias intestinais benéficas fermentam a fibra alimentar para produzir ácidos graxos de cadeia curta, que possuem propriedades antiinflamatórias que auxiliam na saúde do cérebro.

O consumo regular de bebidas probióticas fermentadas à base de arroz (Pazhyadu, sobras de arroz cozido embebidas em água durante a noite) no sul, e de Kaanji fermentado à base de cenoura e beterraba no norte, ajuda a aumentar a diversidade de bactérias intestinais, reduz a inflamação e promove a produção de humor. Regulação de neurotransmissores.