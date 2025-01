Vencedor da Organização Mundial do Comércio, Ministro Coordenador Airlangga: Esta é a prova de que a Indonésia pode lutar e nós podemos vencer

VIVA – (EN) O longo caminho percorrido pela União Europeia contra a discriminação contra os produtos de óleo de palma indonésios atingiu um ponto positivo. Através de um relatório do painel de 10 de janeiro de 2025, a Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu que a União Europeia tinha discriminado ao conceder um tratamento injusto e prejudicial ao óleo de palma e aos biocombustíveis indonésios.

Leia também: Relativamente à Cerca Marítima em Tangerang, o Ministério Coordenador da Economia confirma que não se trata de um local PSN

“Ontem vencemos na OMC em relação ao óleo de palma. Isto mostra que, no caso do óleo de palma e do biodiesel, a Europa admite que discrimina a Indonésia. Esta vitória é a prova de que o nosso país, a Indonésia, pode lutar e nós podemos vencer. Ontem, especificamente pelo óleo de palma, lutamos pelo REDD e vencemos. “Portanto, o biodiesel que estamos agora a adoptar como política, quer o mundo goste ou não, tem de aceitá-lo, não é apenas biodiesel à base de colza, soja e outros, mas também baseado em CPO”, afirmou o Ministro Coordenador da Economia. Assuntos, Airlangga. Hartarto na Secretaria do Ministério Coordenador da Economia, sexta-feira (17/01).

Além disso, a OMC também acredita que a União Europeia não realizou uma avaliação adequada dos dados utilizados para determinar os biocombustíveis provenientes da conversão de terras de dendê com alto risco de ILUC, e há deficiências na preparação e aplicação de certificação de baixo risco . Critérios e procedimentos ILUC (baixo risco ILUC) na Diretiva Energias Renováveis ​​(RED) II.

Leia também: Apoiando Prabowo na expansão das terras de dendezeiros em florestas danificadas, professor do IPB: aumentando a produtividade regional

A decisão da OMC também observa que, no contexto da implementação do TIRIB francês (O Imposto de Incentivo Relativo à Incorporação de Biocombustíveis) ou incentivos fiscais para o uso de biocombustíveis no sistema de transporte francês, foi demonstrado que ele discrimina produtos à base de palma óleo. biocombustíveis. A União Europeia só aplica incentivos fiscais aos biocombustíveis à base de óleo de colza e soja.

A decisão será tomada no prazo de 60 dias e será vinculativa para a Indonésia e a União Europeia. Assim, pede-se à União Europeia que ajuste as políticas do Regulamento Delegado em matérias que não cumprem as regras da OMC.

Leia também: O chefe da Polícia Nacional pede aos seus quadros que evitem possíveis fugas do Orçamento do Estado

Além disso, o Ministro Coordenador Airlangga afirmou também que esta decisão teria certamente impacto nas políticas adoptadas pela União Europeia, nomeadamente o Regulamento de Desflorestação da União Europeia (EUDR), onde anteriormente a União Europeia adoptou oficialmente uma proposta para adiar a implementação do EUDR . por 1 ano até 30 de dezembro de 2025, o que indicava falta de preparação da União Europeia.

Esta decisão da OMC fortalece certamente a Indonésia, que tenta opor-se à política da EUDR. A Indonésia continuará a opor-se a políticas discriminatórias e não pró-populares, especialmente considerando que mais de 41% das plantações de óleo de palma na Indonésia são de pequenos agricultores.

Além disso, o Ministro Coordenador Airlangga também mencionou que este momento poderia proporcionar uma oportunidade para a Indonésia e a Malásia fortalecerem ainda mais as estratégias de implementação para que os produtos de óleo de palma não voltem a sofrer discriminação.

“Com esta vitória, espero que a nuvem que tem assombrado as negociações IEU-CEPA possa desaparecer e que possamos concluir imediatamente as negociações IEU-CEPA”, concluiu o Ministro Coordenador Airlangga.