‘Vencemos’, declara Trump no estridente comício do MAGA na véspera da posse

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, aproveitou um comício final na véspera de sua posse para mais uma vez comemorar sua vitória eleitoral, declarando “Vencemos” no domingo diante de uma multidão comemorando seu retorno à Casa Branca e projetando otimismo desafiador, apesar do profundo otimismo político nacional. divisões.

“Amanhã, ao meio-dia, a cortina fechar-se-á sobre quatro longos anos de declínio americano, e começaremos um novo dia de força e prosperidade americana, dignidade e orgulho americanos”, disse Trump aos seus apoiantes, acrescentando: “Não só ganhámos um mandato, mas estamos construindo uma nova maioria americana que levará nosso país ao sucesso nas próximas gerações.”

Os fãs ocuparam quase todos os assentos na Capital One Arena, com mais de 20.000 lugares, para ouvir Kid Rock tocar “All Summer Long”, apesar de uma mistura fria de chuva e neve caindo lá fora.

Outros que subiram ao palco incluíram o cantor Lee Greenwood, cujo “God Bless the USA” foi o hino da campanha de reeleição de Trump.

“Nosso herói. Um homem que nunca desistiu do povo americano, e nós, o povo, nunca desistimos dele”, disse o ator Jon Voight à multidão.

Stephen Miller, escolhido por Trump para ser vice-chefe de gabinete e um dos principais arquitetos das prometidas políticas de imigração linha-dura do governo, prometeu que “a justiça está chegando”.

“Estamos prestes a retomar o nosso país e a nossa democracia”, disse Miller, acrescentando: “Donald J. Trump está prestes a salvar este país”.

Donald Trump prometeu assinar uma série de ações executivas, inclusive sobre a política de fronteira EUA-México.

Domingo foi o seu primeiro dia completo em Washington e deu ao presidente eleito a oportunidade de reunir os seus principais apoiantes antes da pompa oficial do Dia da Posse.

Trump tomou um café da manhã privado com senadores republicanos na Blair House, a residência oficial de hóspedes do presidente, do outro lado da Avenida Pensilvânia, em frente à Casa Branca, e depois posou para uma foto com os 10 senadores republicanos e sua nova chefe de gabinete, Susie Wiles.

Ao contrário de quando Trump ajudou a provocar uma multidão de seus apoiadores a atacar o Capitólio e tentou manter o poder em 2021 após sua derrota para o democrata Joe Biden, as autoridades não esperavam protestos em massa, tumultos ou violência.

Em vez disso, multidões exultantes celebraram o segundo mandato de Trump e o controlo total do MAGA sobre o Partido Republicano.

Muitos vieram de todo o país e estavam vestidos com suas melhores roupas, inclusive casacos de pele.

Os apoiadores de Trump lotaram festas em hotéis e restaurantes em Washington. À medida que avançavam nas festividades, alguns podiam ser ouvidos cantando “MAGA” ou simplesmente dizendo-o como uma saudação aos demais foliões.

A atmosfera foi uma mudança notável em relação a quatro anos atrás, quando Trump deixou a capital do país em desgraça e faltou à posse de seu sucessor, Biden.