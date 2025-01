Venda da FSNL com lucro para a empresa japonesa Ant-Nacional: Citu

O Centro de Comércio Indiano (CITU) questionou a decisão do governo da União de vender a empresa do setor público Ferro Scrap Nigam Limited (FSNL) a uma empresa japonesa. Uma subsidiária da MSTC Limited, a FSNL divulgou recentemente que 100% de suas ações foram transferidas para a Konoike Transport Co. Ltd, conforme um contrato de compra assinado em 24 de outubro de 2024.

Denunciando a venda, o secretário-geral da CITU e antigo deputado Tapan Sen disse que o movimento para privatizar a FSNL já dura há uma década e os protestos dos trabalhadores impediram-no até agora. Ele disse que os sindicatos da FSNL se opuseram à decisão de vender a empresa. Os sindicatos também instaram o Centro a desistir de um “movimento antinacional”, por meio de uma carta ao Ministério do Aço da União.

Disse que quando questionado sobre o futuro dos trabalhadores, o ministério retirou-se e os serviços dos funcionários seriam regidos pelas cláusulas relevantes do acordo de compra de ações assinado entre a MSTC Limited e a Konoike Transport. “A chamada cláusula relevante do Contrato de Compra de Ações afirma especificamente que a Empresa não eliminará ou demitirá qualquer parte do funcionário pelo período de um ano a partir da data de fechamento. Não só isso, através do referido acordo de compra de ações, o governo abriu o caminho para privatizar todo o negócio de manuseio de sucata do país exclusivamente para participantes privados”, disse Sen.

Ele disse que o FSNL tem um fundo de reserva de cerca de 200 milhões de rupias, bens móveis no valor de 100 milhões de rupias e emprega mais de 600 funcionários, juntamente com 5.000 trabalhadores contratados. A empresa também deu ao governo dividendos de ₹ 7 a ₹ 9,5 por ação de ₹ 10 todos os anos e a venda foi realizada clandestinamente.

“A CITU condena veementemente a actividade do governo e apela a todos os sectores da classe trabalhadora para que se levantem com raiva e condenação unida de tal actividade anti-nacional do governo, que deve ser combinada através da contra-ofensiva da exigência de venda de A venda da venda de uma empresa produtora de ovos de ouro a uma entidade privada pela sua pura obsessão pela privatização e pela obediência aos interesses das empresas privadas”, afirmou.