Vendas diretas registram crescimento de 16% no Nordeste

GUWAHATI: O Nordeste, composto por oito estados, registrou um crescimento de quase 16% na venda direta, melhorando um faturamento de Rs 1.854 milhões durante o ano fiscal de 2022-23 em Rs 255 milhões durante 2023-24, disse a Associação sobre a Venda Direta Indiana (IDSA) no segundo nordeste. Conferência e exposição de vendas diretas na terça-feira (22 de janeiro de 2025).

A IDSA disse que a região, que responde por 8,7% do volume de negócios de 21.282 milhões de rupias da indústria de venda direta na Índia, oferece oportunidades de renda própria para mais de 4,2 lakh de vendedores diretos. Assam, o nono maior mercado de venda direta do país, reinou durante 2023-24 com ₹ 1.009 crore em vendas, um crescimento anual de 13% e uma participação de mercado doméstico de 4,7% apoiada por mais de 2,4 lakh direto vendedores.

Os outros sete estados da região contribuíram juntos com 845 milhões de rupias em vendas, disse a IDSA. Nagaland liderou com ₹ 227 crore seguido por Mizoram ₹ 156 crore, Arunachal Pradesh ₹ 78 crore, Tripura ₹ 72 crore, Meghalaya ₹ 19 crore e Sikkim ₹ 5 crore.

Segundo a associação, foram observadas taxas de crescimento notáveis ​​em Mizoram (31%), Sikkim (25%), Nagaland (22,7%) e Manipur (20%), onde as vendas convencionais foram afetadas devido a quase dois anos de conflito étnico.

Contribuição anual de 300 milhões de rúpias

“A indústria de venda direta também contribui anualmente com cerca de 300 milhões de rupias para o erário dos estados do Nordeste, reforçando o seu papel no desenvolvimento da região”, segundo estudo publicado pela IDSA.

“Ao criar um ambiente propício para a indústria de venda direta de acordo com os regulamentos, o Estado está empenhado em salvaguardar os interesses dos consumidores. O governo está a trabalhar num mecanismo eficaz para garantir que as empresas cumpram as regras de venda direta”, disse Anasua Dutta Barua, Secretária para Assuntos do Consumidor, Assam.

Vivek Katoch, presidente da IDSA, disse que a região Nordeste continua entre os mercados-chave e prioritários para a indústria de venda direta.

“Os números de crescimento refletem que está preparado para novos horizontes, reafirmando o trabalho incansável dos vendedores diretos. A indústria, que cresce a uma taxa superior a 12% a nível nacional, proporcionou trabalho autônomo a quase 86 lakh indianos”, disse ele.

Ele afirmou que as empresas membros da IDSA podem ter como objetivo proteger com sucesso os interesses dos consumidores e dos vendedores diretos na região. “Dez estados, incluindo Assam, criaram comitês de monitoramento sob as Regras de Proteção ao Consumidor (Venda Direta) de 2021. Os outros estados estão fazendo o mesmo”, disse ele.

A IDSA é um órgão autônomo e autorregulador para a indústria de venda direta na Índia. Atua como interface entre a indústria e os órgãos de decisão política do governo, facilitando a causa da indústria de venda direta no país. A IDSA é membro da Federação Mundial de Associações de Venda Direta e representa cerca de 60 associações em 170 países.