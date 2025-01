Vendedores de batata e proprietários de frigoríficos insatisfeitos depois que Mamata questiona o fornecimento de batatas para países estrangeiros

Os vendedores de batata e proprietários de frigoríficos em Bengala Ocidental estão descontentes depois que o ministro-chefe, Mamata Banerjee, ordenou restrições na última semana de novembro de 2024 à venda de produtos aos estados vizinhos. Segundo eles, causou prejuízos a todos os stakeholders.

Dilip Pratihar, secretário de Pragatishil Alu Byabsayee Samiti, disse na sexta-feira (3 de janeiro de 2025) que acredita que qualquer ação que o ministro-chefe esteja tomando só está causando danos a agricultores e vendedores como ele. enquanto conversava com O hinduEle também acrescentou: “Ainda temos um longo caminho a percorrer”. ah (batatas) deixadas nas nossas câmaras frigoríficas, é a nova época de colheita, onde iremos armazená-las e quem nos comprará mais se não pudermos fornecer novos produtos?

O Sr. Pratihar falou com grande pesar e mencionou que na próxima época de colheita, os pobres produtores de batata do estado sofrerão devido às recentes medidas tomadas pela Sra. Banerjee.

Isto surge em reacção à recente explosão da Sra. Banerjee durante uma reunião administrativa no Secretariado, na quinta-feira, sobre o fornecimento de batatas.

Ele criticou duramente Panchayat e os Ministros do Desenvolvimento Rural, Becharam Manna e Pradip Mazumdar, respectivamente, dizendo: “Vocês começaram a libertar batatas. Por que você fez isso sem me perguntar? As pessoas aqui compram batatas por um preço mais alto e você as fornece em outro lugar?

Para isso os Ministros aceitaram o erro e disseram que pararam o comércio quando descobriram.

Tarun Ghosh, proprietário de um armazém frigorífico no estado, expressou as mesmas preocupações de Pratihar. Ele disse: “As batatas que produzimos no estado são mais adequadas para Odisha, Chhattisgarh e Andhra Pradesh. Eles são de tipos diferentes e não têm mercado em Calcutá ou em Bengala Ocidental. Temos 25-35 lakh sacos de batatas em nossos armazéns frigoríficos na região de Medinipur e Bankura. Cada pacote contém 50 kg de batatas. Quem vai comprar isso? E onde armazenaremos os produtos deste ano?

O proprietário do entreposto frigorífico destacou ainda que se este bloqueio continuar, ninguém na cadeia de abastecimento da produção de batata, desde agricultores a vendedores, ou proprietários de entrepostos frigoríficos, sobreviverá a longo prazo. “Fizemos esse negócio depois que percebemos a demanda em outros estados. Nenhum governo nos ajudou naquela época. Se o governo quiser fornecer batatas baratas para Bengala, deveria comprá-las de nós. Por que eles não fazem isso?

Inspeção por grupo de trabalho

Após a reunião de quinta-feira (2 de janeiro de 2025), uma força-tarefa formada pelo governo estadual inspecionou os mercados de Calcutá e de vários distritos para verificar os preços da batata e perguntar se o preço da commodity estava inflacionado. A força-tarefa visitou vários mercados importantes, como o mercado Manicktala em Calcutá, mercados no distrito de North 24 Pargana e outros.

Rabindranath Koley, membro do grupo de trabalho, disse: “Estamos aqui para verificar o armazenamento de mercadorias e ver se estão a cobrar demasiado, criando uma lacuna desnecessária no mercado. Esperamos que os preços se normalizem em breve e que o homem comum não enfrente quaisquer problemas.”