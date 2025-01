Venkaiah Naidu exorta os tribais a se concentrarem no comércio eletrônico para vender seus produtos

O ex-vice-presidente Muppavarapu Venkaiah Naidu sugeriu que os povos tribais aproveitassem a enorme demanda por produtos tribais e o mercado crescente. Os tribais devem concentrar-se no comércio eletrónico e nos negócios digitais, disse ele e destacou a importância de tornar os seus produtos ecológicos acessíveis à sociedade.

Senhor. Venkaiah Naidu dirigiu-se a Girijana Adivasi Sammelan organizado por Girijana Praja Samakhya e Girijana Vidyarthi Samkhya aqui no domingo (19 de janeiro).

O ex-vice-presidente disse que há demanda no mercado por produtos tribais e esta oportunidade deve ser aproveitada para se destacar no setor empresarial. Os Girijana Adivasis possuem competências artesanais únicas e é essencial promover os seus talentos naturais, divulgar os seus produtos e melhorar as suas fontes de rendimento. Ao adaptar os produtos tribais às necessidades modernas, é possível melhorar tanto a qualidade como o valor dos seus produtos, disse ele, acrescentando que os tribais devem acrescentar valor comercial às suas competências naturais em vários ofícios.

Dada a enorme procura actual por alimentos orgânicos e outros produtos, Venkaiah Naidu aconselhou as tribos a concentrarem-se no empreendedorismo em vez do emprego, o que poderia proporcionar oportunidades de emprego para muitos. Em particular, os jovens tribais devem abraçar a tecnologia e ligar os seus produtos ao mundo para fazerem progressos significativos. Todas as tribos e comunidades tribais devem se unir nesta direção. O governo está oferecendo diversas oportunidades às Tribos Programadas (STs), e elas devem aproveitá-las ao máximo para terem sucesso na vida.

O desenvolvimento social deve ser alcançado juntamente com a preservação da sua cultura e tradições para o benefício da humanidade. Embora alguns possam pensar que os povos tribais precisam de aprender muitas coisas sobre o desenvolvimento, o Sr. Venkaiah Naidu lembrou-lhes que aqueles que vivem em áreas urbanas têm muito a aprender com os povos tribais. Ele observou que o termo “Adivasi” significa “habitantes originais” e que o seu modo de vida reflete antigos princípios de verdade, valores morais e simplicidade.

O evento também contou com a presença de Vaditya Shankar Naik, membro da Comissão ST de Andhra Pradesh, entre outros, que discursou no encontro.