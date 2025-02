Venus Williams e Andrea Press

Venus Williams causou especulações de que ela poderia ser noivo Depois de ser visto usando um anel de diamante enquanto passou um tempo com o ator italiano Andrea Preti. A estrela do tênis foi vista compartilhando momentos afetuosos com Preti em Roma, onde ele viu sua sessão de treinamento a partir do custo. Agora, os fãs se perguntam se Williams e Preti são seus rumores de compromisso são verdadeiros.

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes sobre os rumores do compromisso de Venus Williams e Andrea Preti.

Venus Williams alimentou a especulação de compromisso depois de ser vista usando um anel de diamante enquanto passa o tempo com o ator Andrea Preti. A estrela do tênis foi vista em Roma, onde ela e Preti compartilharam momentos afetuosos, o que levou a especular sobre o estado de seu relacionamento.

Fotos obtidas por PESSOAS Ele capturou o casal de uma sessão de treinamento, compartilhando beijos e parecendo feliz juntos. Preti também foi vista assistindo Williams a partir do custo enquanto praticava. Durante a sessão, Williams manteve o anel de diamante na mão esquerda. O anel, que tem um corte de pedra central cercado por uma calçada, chamou a atenção imediatamente.

Embora nem Williams nem Preti tenham confirmado seu status de relacionamento, eles viram juntos em várias ocasiões. Os dois foram ligados pela primeira vez em julho de 2024, quando foram fotografados desfrutando de férias na Itália.

O casal foi visto navegando ao longo da costa de Amalfi. Desde então, suas partidas públicas aumentaram. Eles foram vistos andando de mão na cidade de Nova York, de acordo com as fotos obtidas por Olá!e suas últimas fotografias de Roma apenas adicionaram especulações. Williams também compartilhou uma foto de férias de Bahamas dos dois em suas histórias do Instagram, referindo -se a Preti como “a melhor empresa”.

Embora não esteja claro se Venus Williams e Andrea Preti estão comprometidos, seus crescentes avistamentos públicos e seu anel de diamante levantaram mais questões.