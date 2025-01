Ver: Proprietários de casas em Ahmedabad alugam terraços para o festival de pipas Uttarayan

| Crédito do vídeo: PTI

Alugar um terraço durante Uttarayan, o festival de pipas de Gujarat, é vendido por um preço exorbitante de até Rs 25.000 por dia.

As localidades históricas de Raipur, Dhal ni Pol e Raipur Chakla em Ahmedabad são particularmente procuradas devido à sua arquitectura única com terraços interligados, localmente conhecidos como ‘dhabas’. Estes espaços tradicionais oferecem aos entusiastas do kite uma experiência inigualável, permitindo-lhes circular livremente por edifícios interligados.

O interesse no aluguer de terraços é demonstrado não apenas pelos residentes locais, mas também pela comunidade Gujarati que vive noutras partes do país e pelos NRIs.