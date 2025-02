Três anos após o início da invasão russa, Volodymyr Zlensky diz que está pronto para “negociações diretas” com Vladimir Putin. “Se essa é a única maneira de trazer paz aos cidadãos ucranianos e não perder a vida, definitivamente decidiremos por esta eleição”, disse o presidente ucraniano que, em uma entrevista publicada no YouTube, ele responderá à pergunta do jornalista britânico Piers Morgan. O líder ucraniano acrescentou que aceitaria “reunião com quatro participantes” sem especificar o que era, embora nos últimos dias a hipótese de negociações com a Rússia junto com os Estados Unidos e a União Europeia.

Até agora, ele sempre rejeitou a hipótese das negociações, especialmente com Moscou, que pretende impor suas próprias condições: não apenas em 2022, ele proibiu qualquer negociação com a Rússia com o regulamento até que Putin permanecesse no poder. Mas a chegada de Donald Trump à Casa Branca – e o progresso do exército russo em Donbass – no entanto, acelerou a hipótese das entrevistas, com o presidente americano que já falou do diálogo “em andamento” com Moscou nos últimos dias.

Kiev, novamente, Zeleksy disse, ele também está pronto para aceitar “investimentos de empresas americanas” para extrair terras raras de seu território, que é rico nele depois que Trump claramente colocado como uma condição para obter esses minerais estratégicos para a tecnologia industrial moderna em troca Um retorno para suprimentos de armas americanas.

O chanceler alemão Olaf Scholz respondeu às palavras de Trump e descreveu o pedido de magnata como “egoísta”. No entanto, o líder ucraniano anunciou que já havia conversado com o mesmo Trump e que fingiu jogar no território ucraniano. “Gostaria que as empresas americanas desenvolvam esse setor aqui”, apontou Zelsky em uma conferência de imprensa.

O Kremlin também comentou a pedido de Trump. Suas palavras disseram que o porta -voz Dmitry Peskov está “sugerindo que a Ucrânia comprará ajuda, ou seja, não há ajuda gratuita, mas isso é fornecido em uma base comercial”. Desenvolvimento que só poderia agradar Moscou como outro sintoma de resfriado nas relações entre Trump e a liderança de Kiev. Mas para os Estados Unidos, “seria melhor não fornecer ajuda” porque, dessa maneira, eles ajudariam a acabar com o conflito “, explicou o porta -voz de Putin. Em vez disso, “os suprimentos continuam” e “ninguém anunciou uma parada em estoque”, Peskov enfatizou e comentou sobre a Reuters, segundo a qual o novo governo dos EUA suspendeu as transferências por vários dias porque as levará no último fim de semana passado.

“Estamos tentando encontrar um acordo com a Ucrânia, segundo o qual eles dariam seu raro país e outras coisas como uma garantia em troca do que lhes damos”, disse Trump do estúdio oval da Casa Branca. E quando o jornalista perguntou se ele queria que Kiev desse seu país raro a Washington, Tycoon respondeu: “Sim, eu quero seguro em países raros”.

As parcelas raras são 17 elementos químicos – Scodio, Itrio e Lananoid Group – usados ​​em muitos dispositivos tecnológicos, como supercondutores, ímãs, catalisadores, veículos híbridos, laser e fibras ópticas. Mais de um terço das reservas mundiais estimadas estão localizadas na China, mas também existem depósitos consideráveis ​​na Rússia e na Ucrânia. No ano passado, anunciado pelo “Plano de Vitória”, anunciou, Zelsky propôs a Zelsky “Acordo Especial” com parceiros ocidentais que permitiram o uso comum de recursos estratégicos “na Ucrânia. O presidente não mencionou um país raro, mas trouxe outros materiais básicos para atividades industriais como exemplos como urânio, titânio e lítio.

“Devemos aproveitar esses recursos nacionais para financiar tudo o que servirá após a guerra”, disse o chanceler Scholz, comentando as palavras de Trump no final da cúpula informal dos líderes da UE. “Seria muito egoísta e de auto -referência desses fundos apenas para apoiar a defesa”, insistiu. Em vez disso, é uma questão de garantir que “Kiev” possa financiar sua reconstrução ‘para o “futuro sólido”. Obviamente, no entanto, Kiev já decidiu confiar no parceiro americano para o desenvolvimento desse setor e, aparentemente, sem avisar os parceiros europeus com antecedência.

