“A Ucrânia nunca aceitará acordos concluídos por nós sem nosso envolvimento. E a mesma regra deve se aplicar a toda a Europa. Nenhuma decisão na Ucrânia sem Ucrânia. Nenhuma decisão sobre a Europa sem a Europa ”. Volodymyr Zlensky disse e interveio na Conferência de Segurança de Mônaco.

“A Europa deve ter um lugar à mesa quando decidir, tudo o mais é zero. Se formos excluídos das negociações sobre o nosso futuro, perderemos”, acrescentou.

“Obviamente, temos nosso plano. Nosso plano é o nosso país. Mas precisamos de uma perspectiva comum. Estamos prontos para um plano conjunto”, continua Zeleksy com referência a uma conversa por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump.

“Ele me disse que tínhamos que nos ver. Eu o confirmei e disse que era importante nos encontrarmos ”, em comparação com Bilateral com Putin. Ele disse que teve uma “boa conversa” com o presidente dos EUA.

O líder ucraniano também enfatizou que não se podia confiar no presidente russo Vladimir Putin. “Veja o que Putin está tentando fazer agora. Este é o jogo dele: Putin fala diante da América, como antes da guerra, quando eles se conheceram, e pareciam querer compartilhar o mundo. Então Putin tentará chegar ao presidente dos Estados Unidos na Red Square 9. Maio deste ano, não como um líder reconhecido, mas como apoiando seu próprio desempenho.

Ele acrescentou ontem: “O drone russo atingiu o sarcófago Chernobyl. Drone com 50 kg de explosivos “e esse gesto não é apenas” louco “, mas também como” simbólico “:” é um sinal de que Putin não quer nenhuma paz.

Quanto à Europa, o presidente ucraniano disse que “todos tentamos entender o que está acontecendo na Europa … precisamos de uma Europa que fale em uma única voz e não com muitos votos, é necessária uma política externa comum”. E os europeus também devem ser capazes de se defender. “Eu realmente acredito: agora é hora de criar unidades defensivas européias”, ele ficou.

Por esse motivo, ele explicou que, para Kiev, a segurança garante “a participação na Ucrânia na OTAN”. “Mais cedo ou mais tarde, haverá limites entre a guerra e a paz”, acrescentou que “, de acordo com os serviços secretos, ele deseja enviar soldados à Bielorrússia neste verão no pretexto do pretexto. Eles poderiam atacar a Ucrânia “, mas” mas “, mas poderiam atacar a Ucrânia. “Eles também poderiam ir a outros países e lembrar que” a Bielorrússia tem fronteiras com três países da OTAN “.

