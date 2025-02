Verde: ‘Pronto para qualquer diálogo com garantia dos EUA e da UE’

“Se você estiver ciente de que a América e a Europa não nos deixarão, eles nos apoiarão e fornecerão garantias de segurança, eu estaria pronto para qualquer formato de diálogo”: em uma entrevista com a ITV britânica, o Guardian, presidente da Ucrânia Volodymyr, comentou sobre o chamado entre Donald Trump e Putin no final do conflito.

“Conflito congelado – disse – levará a vários ataques repetidamente. Quem ganhará prêmios e irá na história como vencedor? Ninguém. Será uma derrota absoluta para todos, nós dois como importantes para nós e para Trump ”, disse o líder ucraniano.

Trump, disse Zelena, como afirma a Reuters on -line: “Não há necessidade de terminar a guerra, mas deve agir para que Putin não tenha oportunidade de mover a guerra nela. Esta é a principal coisa e todos devem reconhecê -la. seria uma vitória ”.

O líder ucraniano disse que Kiev não deseja repetir a experiência dos acordos de paz e entrevista, que nos anos anteriores não trouxeram os resultados da invasão de uma grande escala de Moscou em fevereiro de 2022. “Se houver garantias de segurança, podemos falar sobre o fim da” fase quente “da guerra. Você precisa entender que precisamos saber exatamente como essa guerra terminará. Que somos todos da mesma parte da América e da Europa ”, afirmou.

Reprodução reservada © Copyright ANSA