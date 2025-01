Vergonha manifesta: apelos à Groenlândia ecoam ameaças de tomada de Cuba

Os apelos de Donald Trump para adquirir a Gronelândia, pela venda ou pela força, têm ecos de outro episódio da história americana: a tentativa desajeitada de tomar Cuba antes da Guerra Civil.

A era do Destino Manifesto colocou vastos novos territórios sob controle americano, incluindo Texas em 1845ele País de Oregon em 1846 e a vasta cessão do México em 1848 após a guerra entre o México e os Estados Unidos.

Mas o país bateu num muro quando tentou tomar Cuba da Espanha em 1854.

Os expansionistas pró-escravidão há muito estavam de olho na colônia espanhola. Os obstrucionistas americanos lançaram expedições para conquistar a ilha, mas falharam. No entanto, a vitória de Franklin Pierce na corrida presidencial de 1852 deu uma nova esperança aos interessados ​​em garantir novas terras onde a escravatura pudesse prosperar.

Natural de New Hampshire, Pierce era o epítome de um rosto duro (um político do norte amigo dos interesses escravistas do sul) e especialmente ansioso para expandir as fronteiras do país.

“A política da minha administração não será controlada por tímidos pressentimentos dos males provenientes da expansão”, anunciou em seu discurso. discurso inaugural.

Não foi totalmente surpreendente, então, que um trio dos seus principais diplomatas europeus, em Outubro de 1854, tenha escrito uma missiva defendendo a aquisição de Cuba à Espanha pelos Estados Unidos. O infame documento ficou conhecido como Manifesto de Ostende, cujo nome deriva da cidade belga onde os três homens (James Buchanan, John Mason e o volátil Pierre Soulé) se reuniram para discutir o seu plano.

Em tons que lembram a Declaração da Independência, seu manifesto Ele proclamou: “No curso dos acontecimentos humanos, chegou o momento em que os interesses vitais da Espanha estarão tão seriamente envolvidos na venda, como os dos Estados Unidos na compra da ilha”. Tal transação, continuou ele, “será igualmente honrosa para ambas as nações”.

Semelhante à justificação de Trump para adquirir a Gronelândia, os autores citaram a localização estratégica da ilha e a sua importância no combate aos riscos de segurança nacional. Tal como Trump, combinaram a oferta de compra com palavras ameaçadoras. Se os espanhóis se recusassem a vender Cuba, eles confessaram“Então, por todas as leis, humanas e divinas, teremos justificativa para tirá-lo da Espanha, se possuirmos o poder.” O cheiro de saque era inconfundível.

Na sua resposta, as autoridades espanholas deixaram claro que preferiam ver a ilha afundar no oceano a ceder à intimidação americana.

Envergonhado no cenário internacional e assediado nacionalmente, Pierce viu seus sonhos de adquirir Cuba retrocederem.

O historiador John Suval é o autor de “Terreno Perigoso: posseiros, estadistas e o colapso da democracia americana antes da guerra”.

