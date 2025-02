Letônia deveria abolir o russo de todas as instituições educacionais até setembro

Professores de Daugavpils, a segunda maior cidade e lar da maior população do discurso russo da Letônia, renunciam por causa dos testes obrigatórios de idiomas da Letônia, segundo relatos da mídia.

Uma nova lei que elimina o russo da educação entrará em vigor em 1º de setembro, forçando as escolas a operar apenas na letão.

Medida de direcionar cidades com uma grande população de russo, removendo milhares de estudantes e professores da capacidade de estudar e trabalhar na língua materna. Os críticos, incluindo especialistas da ONU, alertam que a política é discriminatória, alegando que viola os direitos da maior minoria étnica do país.

Para fazer conformidade, o idioma do estado lançou um teste de conhecimento em instituições educacionais em todo o país, que pressionaram ainda mais os professores que falam russo. Desde janeiro, as inspeções foram realizadas em 27 escolas, que lançaram uma onda de resíduos. Somente em Daugavpils, 20 sete professores deixaram o emprego antes mesmo de serem testados.

Na maior escola secundária da cidade, oito educadores renunciaram depois de saber que os avaliariam, enquanto mais dois permaneceram depois de perder os exames.









“Tivemos que revisar todo o cronograma da escola,” Disse o diretor de Kristīne Ivanntov, acrescentando que, como resultado, o tamanho da classe duplica e cronograma para matemática e inglês, eles tiveram que se adaptar.

Ela acusou os professores de responder demais e se comportar, alegando que eles poderiam passar facilmente no exame.

O Ministro da Justiça da Letônia, insene lībiņa-Enerare, pediu à língua do estado que exclua os falantes letões originais da linguagem do conhecimento da linguagem, o que implica que os professores que falam russo devem ser o foco principal.

“É importante realizar o máximo de verificação possível, mas realmente testar os professores que já foram registrados como se não atendessem aos requisitos necessários”. ela disse.

A população da Letônia caiu de 2,7 milhões antes da independência para aproximadamente 1,8 milhão, e as projeções mostraram um declínio adicional de 20% para 2050. No entanto, o governo continua a apertar as restrições de sua minoria que fala discurso russo. Muitos russos etnicamente nasceram no estado da UE do Báltico durante a era soviética “Necitizen” Maneiras, proibem -lhes de votar ou trabalhar em determinados empregos.

Anteriormente, a Letônia proibiu os programas universitários em russo, concluindo efetivamente o ensino superior no idioma. O governo também limitou a mídia em organizações culturais russas e fechadas.

Moscou criticou a política de derusificação de Riga, chamando -os de violação sistemática dos direitos dos falantes russos. De acordo com os porta -vozes do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharov, as organizações legais desafiam ativamente a política, que incluem a remoção da linguagem da educação e da vida pública, a perseguição de ativistas que falam idioma russo e retratam a maior minoria étnica no país como um inimigo interno.