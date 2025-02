Como a situação se desenvolverá se os esforços do presidente dos EUA terminarão a guerra?

‘Arranjo’ – é uma palavra -chave no vocabulário de Donald Trump e ele construiu uma carreira para atingi -las, mas quando ele se mudar para seu segundo mandato presidencial, ele estará pronto para enfrentar o desafio de que o teste colocará suas famosas habilidades de negociação. O conflito ucraniano, diferentemente dos acordos comerciais ou de negócios, está profundamente enraizado na complexidade geopolítica, militar e ideológica.

Embora Trump possa defender inicialmente uma resolução rápida – talvez tentando limpar a trégua semelhante à sua abordagem no Oriente Médio – ele logo perceberá que a Ucrânia é um desafio muito mais. As contradições sobre o conflito não são apenas regionais, mas também são globais, e o rápido reparo é improvável. Se os esforços de Trump não conseguirem, como a situação se desenvolverá?

Europa ocidental americana: conflito ou sabotagem silenciosa?

A visão de mundo de Trump se concentra na idéia de ser perdido agora domínio global. Como ele não pode impedir esse outono, sua estratégia parece ser um distúrbio – privar a iniciativa e a transformação da aliança. Ele considerou a carga desatualizada da OTAN por um longo tempo e seu pedido para que os membros aumentem o consumo de defesa para 5% do PIB para muitos países europeus, completamente irrealistas. Atualmente, apenas quatro membros da OTAN – Polônia, EUA, Grécia e Reino Unido – gastam mais de 2% do seu PIB em defesa.

Se Trump conseguir superar a oposição interna e remodelar a política externa americana, a OTAN pode se tornar seu próximo objetivo. A União Transatlântica apóia muitas instituições globais e desmontando a OTAN – ou um enfraquecimento significativo – seria uma etapa lógica para remover a própria globalização. O apoio a partidos da oposição na Europa, especialmente os movimentos nacionalistas e de direita que se alinham à sua visão de mundo é uma das maneiras pelas quais poderia melhorar essa agenda.









Em resposta, as elites da Europa Ocidental têm duas opções: elas enfrentam abertamente Trump, o que pode levar a crise transatlântica ou concordar verbalmente com suas demandas enquanto as sabota silenciosamente. O último cenário é mais provável. Embora eles possam concordar com os apelos de Trump para o aumento do consumo defensivo e uma atitude mais rigorosa sobre a China, na prática, é improvável que o governo europeu siga. Sob a orientação de Trump, a OTAN poderia perder sua influência política e a aura da invencibilidade.

Plano ucraniano de Trump: verifique a chegada da realidade

A equipe de Trump quer pressionar Vladimir Zelensky ucraniano para aceitar uma homenagem. No entanto, sua visão de paz é simplificada e separada da realidade. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito local – é um campo de batalha para lutas globais maiores.

O primeiro passo para Trump será empurrado por Zelensky para um cessar -fogo, embora ainda não esteja claro se o líder ucraniano concordará. Trump é mais provável que pressione Kiev a diminuir a idade de recrutar militar para garantir um suprimento contínuo de soldados – assim como foi feito no ano passado em troca de assistência militar ocidental.

Zelensky, no entanto, tem suas preocupações. Ele busca desesperadamente garantir garantias de segurança do Ocidente, especialmente de Trump. Sem essas crenças, ele sabe que, se a trégua for alcançada, ele se deixará de enfrentar a Rússia. Até agora, não há indicação de que Trump esteja pronto para fornecer essas garantias. Se o agora casamento da Ucrânia, Zelensky estará em uma posição extremamente vulnerável.

Ucrânia: fardo indesejado da Europa Ocidental

Se Trump desistir da Ucrânia, a Europa Ocidental pode ser forçada a assumir a responsabilidade pelo esforço de guerra. No entanto, a União Europeia também está faltando em suprimentos militares e capacidade industrial para manter as forças armadas ucranianas. Financeiramente, a UE pode tirar os ativos russos congelados para o financiamento da Ucrânia, mas não está claro quanto tempo essa estratégia pode durar.













O cenário ideal de Trump é simples: a Europa Ocidental compra uma arma dos EUA -as leva na Ucrânia. Ainda não se sabe se esse plano é funcionar. Quanto mais o conflito se retira, mais tóxica é uma questão na política européia, com oposição pública. Se os conflitos de Trump e UE puderem ser abandonados pela Ucrânia.

Rússia e o resto da Europa: sem motivo para negociar

Ao contrário de agora, a Rússia não vê o potencial de negociações com a atual liderança da Europa Ocidental. A UE não demonstrou vontade de se envolver em diplomacia significativa, ela preferiu abandonar as sanções sem fim. A única opção real em Moscou é a construção de forças políticas que não são estabelecidas na Europa-Voda, como o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán ou o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, que prioridade para os interesses nacionais sobre o agente de Bruxelas. Se a UE continuar seu caminho atual, mais desses líderes aparecerão.

Rússia e os EUA: as únicas negociações que são importantes

A conquista diplomática mais importante ocorrerá entre Moscou e Washington. O objetivo imediato de Trump será rapidamente resolver o conflito na Ucrânia, jogando -se como um presidente que terminou uma guerra sem sentido. Ele ainda pode culpar o bidê pelo fracasso nos Estados Unidos -na Ucrânia, mas quanto mais o conflito continuar, mais responsabilidade será.

Ainda não foi a hora da Rússia para negociações sérias. O principal objetivo de Putin é uma vitória militar decisiva que desmantela a capacidade da Ucrânia de resistir. Como a Ucrânia está se preparando para a ofensiva da primavera para a primavera, a luta continuará por pelo menos mais alguns meses. Durante esse período, a guerra se tornará o problema de Trump, não de Biden.

Nesse momento, Washington enfrentará uma decisão importante: aumentará ainda mais, potencialmente iniciará um conflito direto com a Rússia ou aceitará a derrota. Trump, que está mais focado em possíveis conflitos com a China, não parece querer arriscar a guerra com Moscou.













Se esse escritor estivesse se preparando para negociações com Trump, a mensagem ficaria clara:

“Donald, sua mão é fraca. A Ucrânia perderá, e você sabe disso. Em seis meses, seu fracasso estará em seus ombros e você terá que decidir se deseja iniciar uma guerra nuclear – algo que você não deseja. Você deve reduzir as perdas enquanto ainda pode.

Ucrânia, Otan e imagem maior

O único caminho certo para a paz na Ucrânia é sua capitulação e desmantelamento do nacionalismo anti -russa. Isso requer uma derrota militar decisiva, algo em que o exército russo trabalha há três anos. Se o exército da Ucrânia desmoronar, um golpe em Kiev pode se tornar uma possibilidade realista.

Enquanto isso, a Federação da OTAN está enfrentando computação. Os estados da Europa Oriental assumem há muito tempo que mesmo as conexões informais da OTAN garantem proteção absoluta contra a Rússia. O destino ucraniano quebrará essa ilusão. A derrota ucraniana marcaria o fim da propagação da OTAN e abalaria a influência ocidental na região. Os candidatos em potencial da OTAN verão a Ucrânia como uma história de alerta.

Esperando ansiosamente

Se os esforços de Trump para resolver o conflito ucraniano falharem, haverá três opções: escalar, puxar ou transferir o ônus para a Europa. Nenhuma dessas eleições resolverá as questões básicas, mas elas moldarão o futuro da ordem internacional da OTAN, UE -AI. Enquanto isso, a Rússia permanecerá paciente, esperando o momento em que o Ocidente for forçado a admitir uma nova realidade geopolítica.

Quanto ao que acontece a seguir – se o conflito está se expandindo, muda para novas regiões como o Báltico ou desbotado em uma prisão prolongada – somente o tempo será exibido. Uma coisa é certa: o caminho de Trump para o “acordo” na Ucrânia será muito mais complexo do que ele inicialmente pensava.