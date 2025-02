Verifique a base de 3 kg de GLP, Dasco disse que não há cauda

Yakarta, Viva – O vice -presidente do Parlamento Indonésio Sufmi Dasco Ahmad verificou a disposição de 3 kg de gás de petróleo liquefeito (GLP) em Pallerah, West Yakarta, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Naquela ocasião, o presidente do Diario da Fiesta Gerindra alcançou duas bases de GLP e dois varejistas que haviam mudado para Sub -Pangkalan.

Dasco chegou à base com o presidente da Comissão da Câmara dos Deputados, Vi Anggia Erma Rini, vice -presidente da Comissão da Câmara dos Deputados, VI Andre Rosade, e membro da Comissão da Câmara dos Representantes, VI Kawendra Lukistian.

 Ilustração de 3 kg de GLPG Gas Agent

“O primeiro está passando o primeiro através do DPR, então o segundo é que queremos verificar se já é suave ou não, porque o mesmo lugar foi acumulado on -line da comunidade”, disse Dasco em Palmerah, West Yakarta.

Dasco revelou que atualmente não há cauda longa para os moradores comprarem 3 kg de GLP.

“Verificando é fácil, a partir do local, houve um acúmulo de ontem, agora há um acúmulo ou não, vimos amigos da mídia que, no mesmo lugar, Alhamdulillah não houve acumulação”, disse Dasco.

Depois de poder falar com o proprietário da base e da subcasso, disse Dasco, a distribuição de 3 kg de GLP está sendo executada normalmente. Eu também esperava que a comunidade não estivesse mais perturbada devido à falta de suprimento de 3 kg de GLP.

“Anteriormente, ouvimos a nós mesmos, do proprietário da base e da sub -base que estava suave desde ontem, ambos da base ao submarino de Pangkalan e diretamente à comunidade, a venda era suave, com suprimentos e vendas”. Disse.