Verifique cheques de saúde gratuitos, ministro florestal: presente de aniversário do melhor presidente

Yakarta, vivo – O programa de verificações de saúde gratuito dado como presente para um aniversário para a comunidade, começando a trabalhar hoje. O ministro florestal (Menhut) Raja Juli Antoni disse que o programa é o melhor presente de aniversário do presidente Pabowo Subianto.

Leia também: Programa de Saúde Free, o governo dá manobras aos residentes nascidos em janeiro a março

Sabe -se que Menhut Raja Antoni viu um controle de saúde gratuito no Centro de Saúde de Cengkareng, JL Kamal Raya, West Yakarta, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

 Programa de verificação de saúde gratuito (CKG)

Leia também: Monitor

Raja Antoni foi acompanhado por Wamenhut Sulaiman Umar, o principal especialista do escritório de comunicação presidencial Hamdan Hamedan e o diretor geral de farmácia e dispositivos médicos do Ministério da Saúde Rizky Andalucía.

O ministro florestal disse que este programa era um programa muito importante para a saúde pública.

Leia também: Monitore os controles de saúde gratuitos em Bekasi, Wamen em: Esta é uma campanha Pabowo

“Alhamdulillah, elogiou a Deus, um grande programa, que é um controle de saúde livre, na minha opinião, é um programa muito importante para a saúde do povo indonésio, porque, na realidade Pais que o ensino médio da Escola Primária da Escola Primária de Garden de Infantas para a Universidade que evita é ensinado “, disse Raja Antoni após a revisão, na segunda -feira.

“Mas somente nessa época a ótima idéia pode ser implementada através do programa gratuito de controle de saúde, onde o presidente Pabowo prometeu fazer esse CKG e hoje começou”, continuou ele.

Sabe -se que essa verificação de saúde gratuita é seguida de 0 anos a idosos, dependendo do mês de nascimento. Então, de acordo com Raja Antoni, este programa se tornou o melhor presente de aniversário do governo, especialmente o presidente Prabowo.

“Para facilitar a administração, este programa é realizado com base na data de nascimento; portanto, embora agora comece em fevereiro, as pessoas que nasceram em janeiro também podem iniciar uma lista para essa verificação de saúde gratuita. Devido àquele administrativamente no Data de nascimento, você, você, você não é excessivo se eu disser que os controles de saúde são o melhor presente de aniversário do governo para as pessoas “, disse Raja Antoni.

Raja Antoni disse que sua presença em locais de saúde livre como ministro do Gabinete Vermelho e Branco. Ele também confirmou que cooperaria com o Ministério da Saúde, para que pessoas da área florestal e agricultores pudessem fazer controles de saúde.

“Isso também mostra a coesão dos ministros no gabinete vermelho e branco, embora este seja o dever do Ministro da Saúde, mas nós, como colegas, apoio”, disse ele

Raja Antoni também alegou estar feliz com este programa. Ele espera que as felizes notícias relacionadas ao programa de verificações de saúde gratuitas possam ser transmitidas a todo o povo indonésio.

“Bem, é claro, mais tarde em silvicultura, especialmente nas aldeias em que limita a silvicultura, também cooperará com a saúde para garantir que os puskes possam servir as pessoas, especialmente os agricultores”, disse Raja Antoni.

 Programa de verificação de saúde gratuito (CKG)

Sabia -se que o ministro do rei florestal Antoni havia cumprimentado vários moradores que estavam realizando controles de saúde. Os moradores afirmaram ser felizes e ajudaram por essa verificação de saúde gratuita.

Para obter informações, as verificações gratuitas de saúde podem ser feitas registrando -se através do aplicativo saudável que pode ser baixado através do Playstore ou da Apple Store. Os moradores também podem se registrar através do WhatsApp Chatbot Kemenkes no 0811-10500567.