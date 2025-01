Verizon paga US$ 2,37 por acordo de ação coletiva

VerizonSão 100 milhões de dólares ação coletiva O acordo começou a chegar aos clientes. No entanto, os pagamentos foram muito menores do que muitos previam. O acordo pretendia compensar os afetados por taxas administrativas não divulgadas. No entanto, algumas pessoas expressaram seu descontentamento nas redes sociais.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o acordo de ação coletiva da Verizon.

Acordo de ação coletiva da Verizon explicado

Em 2024, a Verizon Wireless começou a distribuir pagamentos como parte de um acordo de ação coletiva de US$ 100 milhões. Isso segue uma ação judicial alegando que a empresa enganou os clientes cobrando-lhes taxas administrativas não divulgadas. A ação, movida em 2021, alegou que a falha da Verizon em divulgar essas taxas adicionais em anúncios fez com que os clientes pagassem, sem saber, mais do que o preço anunciado por seus planos. A Verizon concordou em resolver o processo em 2023, e o processo de emissão de pagamento terá início em 2024, após aprovação judicial.

Apesar do grande valor da liquidação, muitos clientes expressaram insatisfação com o valor dos seus pagamentos. Alguns usuários expressaram seu descontentamento no X (antigo Twitter) por receber quantias insignificantes, como US$ 2,37 e US$ 4. Alguns usuários até brincaram sobre doar seus pagamentos, chamando o processo de ação coletiva de “perda de tempo”.

O acordo visa compensar os clientes da Verizon afetados por essas taxas contestadas entre 1º de janeiro de 2016 e 8 de novembro de 2023. Para se qualificarem para a compensação, os clientes devem ter sido usuários de planos de dados sem fio ou pós-pagos durante este período e ter incorrido em recuperação administrativa ou de telecomunicações tarifas. . Os clientes elegíveis foram obrigados a enviar reivindicações até 15 de abril de 2024 e os pagamentos serão emitidos após a aprovação final do tribunal em 22 de março de 2024.

Os detalhes da compensação incluem um pagamento base de US$ 15 para cada reivindicação válida e um bônus de US$ 1 para cada mês em que foram cobradas do cliente as taxas contestadas, até um máximo de US$ 85. A compensação total para um requerente individual é limitada a US$ 100. Os pagamentos serão emitidos por cheque ou transferência eletrônica. Quaisquer fundos não reclamados são tratados como propriedade não reclamada de acordo com os regulamentos estaduais.