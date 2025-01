Vermiglio da corrida ao Oscar. Isabella Rossellini indicada para Melhor Atriz Coadjuvante

Esperando por Noite do Oscar inscrições estão chegando: anúncios de Beverly Hills.

Vermiglio, de Maura Delpero, continua de fora



Vermiglio de Maura Delpero permanece fora do Dolby Theatre. O candidato oficial da Itália ao Oscar, Mountain Story, de Delpero, entrou na lista dos 15 melhores filmes internacionais, mas não superou os cinco principais obstáculos. O filmes internacionais indicados no Oscar de 2025 estão I Am Still Here do Brasil, Emilia Perez (França), Girl With The Needle (Dinamarca), Flow (Letônia) e Il Seme del Fico Sacro (Alemanha).

Isabella Rossellini é indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante



Isabella Rossellini é indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para o papel da Irmã Agnes no Conclave de Edward Berger. É a primeira indicação ao Oscar para a filha de Ingrid Bergman e Robert Rossellini. Os filmes internacionais indicados ao Oscar 2025 são I Am Still Here do Brasil, Emilia Perez (França), Girl With The Needle (Dinamarca), Flow (Letônia) e Seed of the Sacred Fig (Alemanha).

Isabella Rossellini terá que enfrentar Monica Barbaro (Joan Baez em A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Zoe Saldana (Emilia Perez).

Coralie Fargeat indicada para diretora, única mulher



Coralie Fargeat ficou entre os cinco primeiros de Melhor Diretor por The Substance. Ela é a única mulher na lista do diretor, mas já se previa que não haveria nenhuma. Ao lado dela estão Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist, Leão de Prata pela direção em Veneza), James Mangold (A Complete Unknown) e Jacques Audiard (Emilia Pérez).

