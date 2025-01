Vespucci retorna à Itália, 14 paradas de 1 de março

“Foi uma empresa extraordinária. Agora estamos fazendo o mundo na Itália. Visitaremos 14 paradas na Itália, mais duas estrangeiras, que são Durazzo e Malta. De 1º de março, de Trieste e tocando as principais cidades italianas”.

Ele disse que o chefe da equipe da Marinha, Almirante Enrico Credendino, quando falou de Villaggio Italia em Jeddah em uma reunião para apresentar a fase de "retorno" do Amerigo Vespucci, um navio de treinamento da Marinha que produziu seu segundo caminho ao redor

“Chegaremos a Gênova em 10 de junho – explicou – no dia do festival da Marinha com um grande show naval que acompanhará Vespucci na entrada”.

Com Amerigo Vespucci “, inauguramos uma nova maneira de levar o mundo ao sistema italiano”.

O ministro da Defesa Guido Crosetto falou na reunião de Villaggio Italia em Jeddah para apresentar a fase “Return Home” da Amerigo Vespucci, um navio de treinamento da Marinha, que vem completando sua segunda viagem ao redor do mundo desde julho de 2023.

“A chegada ao Amerigo Vespucci permitirá que você diga a essa nação ‘dei -lhe um presente, trouxe um pedaço do meu país’ – acrescentamos – nós a usamos para diplomacia política, cultural e gastronômica. Trazemos as maiores indústrias conosco. Vespucci quer devolver a Itália o que os países estrangeiros pensam da Itália.

