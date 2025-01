A grande história Veteranos transgêneros, grupos LGBTQ criticam a ordem de Trump O presidente Trump assinou uma ordem executiva na noite de segunda -feira que proíbe o povo trans de Servindo abertamente no exércitocausando ampla rejeição. © Getty Patricia King, que em 2015 foi o Primeiro soldado de infantaria Para sair como transgênero, ele disse que a ordem executiva de Trump prepara o cenário para bloquear novos alistamentos, restringir as reincrições e negar o acesso à atenção médica necessária para os membros do serviço de transgêneros. “Crie um ambiente hostil que possa levar os membros do serviço de transgêneros ao longo do tempo”, disse King. “Quando começamos a dizer às pessoas transgêneros que elas não podem servir, começamos a dizer a eles que eles não podem

Seja heróis, sugerimos que eles sejam estigmatizados e demonizados. A ordem de Trump realmente não menciona a comunidade transgênero ou os proíbe imediatamente, mas diz tropas com um "Falsa identidade de gênero" Eles não são adequados para servir. Trump disse que as tropas com "disforia de gênero" não eram "consistentes com a humildade e o desinteresse de um membro do serviço" e o serviço militar "deve ser reservado para aqueles que são mentais e fisicamente adequados para o dever". "Para garantir que tenhamos a força de luta mais letal do mundo, obteremos uma ideologia transgênero de nossas forças armadas", disse Trump na segunda -feira em um retiro do Congresso. "Terá ido." Trump na segunda-feira também proibiu os militares de Diversidade, equidade e inclusão (DEI) iniciativas e programas. Trump tomou medidas energéticas contra Dei em todo o governo federal e assinou uma ordem executiva proclamando que existem Apenas dois sexos: Homem e mulher. Mas a proibição de Trump de tropas transgêneros recebeu a maior reação. Cait Smith, diretor da Política LGBTQI+ no Centro de Progresso AmericanoEle disse que a proibição de Trump era "abominável" e "enfraquece a preparação de nossos militares". "Ninguém deve ser forçado a escolher entre viver como seu ser autêntico e servir seu país", disse Smith. "Essa não é a liberdade que nossas tropas colocaram suas vidas em risco para defender". Ele Campanha de direitos humanosentrou com uma ação juntamente com Lambda legal Desafie a ordem que eles disseram que era inconstitucional. Lei alegre e o Centro Nacional de Direitos da Lésbica Ele também entrou com uma ação para desafiar a proibição de seis membros do serviço e Dois em busca de alistamento. Após a proibição das tropas transgêneros de Trump em seu primeiro mandato em 2017, os desafios judiciais o impediram de emergir em vigor desde dois anos. Antigo Presidente Biden Reverteu a proibição em 2021. Segundo Tenente do Exército Nicolas Talbott Ele disse que "cada indivíduo deve cumprir os mesmos objetivos e notas rigorosos para servir". "Tem sido o meu sonho e meu objetivo servir meu país desde que tenho memória", disse Talbott em comunicado compartilhado por Glad e NLCR. "Meu transgênero não está relacionado à minha dedicação à missão, ao meu compromisso com minha unidade ou minha capacidade de desempenhar minhas funções de acordo com os altos padrões esperados de mim e de cada membro do serviço". Alaina Kupec, um veterano transgênero que também é um Defensor RepublicanoEle disse que confiava no processo judicial a prevalecer, mas apontou que seria uma distração para o país e os militares. "Isso reduzirá nossa preparação em um momento em que já estamos lutando para cumprir os objetivos de recrutamento do lado alistado", disse Kupec. "E sinto que este não é o tempo com o que temos no Mar Vermelho, na região da Ásia -Pacífico". Leia mais em thehill.com.