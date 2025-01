VHP diz que a absolvição da explosão de Nanded foi um ‘tapa duro’ para o Congresso

O Vishwa Hindu Parishad (VHP) no domingo (5 de janeiro de 2025) classificou a absolvição da explosão de Nanded em 2006 como um “tapa duro” na cara do Congresso e pediu à liderança do partido que pedisse desculpas à sociedade hindu.

A reação veio depois que um tribunal de sessões em Nanded, Maharashtra, no sábado (4 de janeiro de 2024), absolveu todos os nove acusados ​​​​sobreviventes no caso da explosão de 2006.

“O sonho do Congresso de provar que os hindus eram terroristas no caso da explosão de Nanded em 2006 foi exposto e o tribunal absolveu todas as pessoas acusadas no caso durante o governo do Congresso”, disse o porta-voz nacional do VHP, Vinod Bansal.

Ele alegou que o Congresso e o Esquadrão Antiterrorismo de Maharashtra (ATS) já haviam sido “expostos” no caso da explosão em Malegaon. “Depois de 19 anos, o tribunal de Nanded absolveu todos os acusados ​​e agrediu duramente o Congresso pelos seus crimes anti-Hindu”, disse Bansal.

“Pelo menos agora, os principais líderes do Congresso deveriam pedir desculpas à sociedade hindu”, acrescentou. O caso refere-se a uma explosão na casa de Laxman Rajkondwar, supostamente um trabalhador do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) na cidade de Nanded, na noite intermediária de 4 e 5 de abril de 2006.

“Seu filho Naresh Rajkondwar e o ativista do VHP Himanshu Panse foram mortos na explosão, supostamente enquanto montavam um dispositivo explosivo”, disseram os investigadores. O caso foi inicialmente investigado pelo Maharashtra ATS antes de ser transferido para o Central Bureau of Investigation (CBI).

Segundo o advogado de defesa Nitin Runwal, 49 testemunhas de acusação foram interrogadas durante o julgamento. “No entanto, a promotoria não conseguiu provar que o incidente foi uma ‘explosão de bomba’ e não a explosão de um cilindro de gás ou de algum outro objeto inflamável”, disse ele. PTI no sábado (4 de janeiro de 2025). O Congresso estava no poder no Centro e em Maharashtra no momento do incidente.