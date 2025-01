Viaduto de 4 km de Aramghar ao Zoo Park em Hyderabad será inaugurado hoje pela Telangana CM

O viaduto de quatro quilômetros e seis pistas de Aramghar ao Parque Zoológico de Nehru em Hyderabad está programado para ser inaugurado pelo ministro-chefe da Telangana, A. Revanth Reddy, na noite de segunda-feira (6 de janeiro de 2025). A pedra fundamental das passagens subterrâneas e viadutos ao redor do Parque Nacional KBR em Jubilee Hills seria lançada.

O viaduto de seis pistas de Aramghar ao Parque Zoológico de Nehru em Hyderabad seria inaugurado na noite de segunda-feira (6 de janeiro de 2024). | Crédito da foto: mediante acordo

Embora o viaduto devesse ter sido inaugurado há um mês, durante o ‘Praja Palana Vijayotsavaliu’ de 10 dias, realizado em dezembro, ele foi adiado. O custo do projecto, construído no âmbito do Programa Estratégico de Desenvolvimento Rodoviário (SRDP), foi de 799,74 milhões de rupias. Os problemas de trânsito nas localidades próximas ao viaduto serão resolvidos, segundo comunicado à imprensa. Cerca de 2.000 ônibus TGRTC e ônibus particulares partindo do ponto de ônibus Mahatma Gandhi (MGBS) em Imlibun partem para várias regiões. Os veículos terão um percurso mais tranquilo.