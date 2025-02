Viagem de amor de Tommy Soeharto, a última é casada com Ida Isha

Yakarta, vivo – Romance Life Tommy Soeharto está no centro das atenções porque, segundo os relatórios, é casado com Ida Isha. O nome de Ida Isha é familiar para alguns indonésios. Ida Iasha é uma antiga atriz cujo nome é muito popular na década de 1980.

Compilado de várias fontes, vendo o caminho do amor de Tommy Soeharto, foi casado com Arramesti Regita Cahyani ou também conhecido como Tata Cahyani em 1997. Ambos foram abençoados com um bebê. Mova -se ainda mais.

O casamento de Tommy com sobrevivência por aproximadamente nove anos. Em 2006, Tata processou o divórcio Tommy e recebeu a custódia das crianças durante o divórcio.

Depois disso, Tommy, segundo os relatórios, teve uma história de amor com a atriz Sandy Harun para se casar e foi abençoada com um bebê.

Agora, a vida romântica de Tommy Soeharto é novamente destacada porque, de acordo com os relatórios, é casado com Ida Isha.

A notícia era fortalecer com a presença de Ida Isha para celebrar o aniversário dos filhos de Tommy Soeharto com Sandy Harun. Este momento foi compartilhado diretamente por Sandy Harun através de sua conta Tiktok, @Reginaharun28.

 Ida Isha Foto: Instagram @idaiasha_gallery

Para levar em consideração, Ida Isha é uma atriz holandesa, em 14 de maio de 1963 e atualmente tem 61 anos. Ele começou sua carreira no mundo do entretenimento no país em 1983. Em 1986, o primeiro filme da IASSHA intitulado Tahu e Tahu Air. No filme, doei a apresentação com Ray Sahetapy e Eva Arnaz.

Durante sua carreira como atriz, Ida estrelou dezenas de títulos de filmes. O último de 2011 estrelou o tapete de oração de Ka’bah e atuou atuando com Rhoma Irama e Ruhut Sitompul.