Viagem de ônibus gratuita para mulheres na AP: o governo terá que andar na corda bamba

VIJAYAWADA

O plano do governo de coligação liderado pelo TDP para implementar viagens de autocarro gratuitas para mulheres nos autocarros da Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC) é uma iniciativa louvável, pois visa melhorar a acessibilidade e a mobilidade das mulheres. No entanto, tem implicações financeiras substanciais para o governo estadual.

O governo terá de compensar a APSRTC pela perda de receitas devido às viagens gratuitas para as mulheres. Os custos operacionais da Corporação incluem combustível, manutenção, salários do pessoal e outras despesas gerais e devem ser cobertos mesmo que os passageiros não paguem a passagem de ônibus. É importante notar que o RTC estatal já acumulou perdas de receitas e subsídios adicionais do governo irão colocar ainda mais pressão sobre o seu orçamento.

Quando as viagens gratuitas se tornarem uma realidade, incentivará mais mulheres a utilizar os autocarros APSRTC, exigindo maiores exigências operacionais e a utilização de autocarros e mão-de-obra adicionais para operar os veículos.

Uma delegação de Andhra Pradesh, liderada pelo Ministro dos Transportes, M. Ramprasad Reddy, e composta pelos ministros V. Anitha e G. Sandhya, o Secretário de Finanças Ronald Ross, o Secretário Principal de Transportes e Estradas e Edifícios, Kantilal Dande, e CEOs e altos funcionários da APSRTC acabaram de regressou de Karnataka depois de estudar o esquema ‘Shakti’ do governo do Congresso, ao abrigo do qual as mulheres podem viajar gratuitamente nos autocarros KSRTC.

Os funcionários do KSRTC explicaram à equipa da AP que trouxeram 2.000 autocarros adicionais, contrataram 9.000 pessoas e renovaram os autocarros existentes na sua frota antes de implementar o esquema ‘Shakti’. Eles disseram que, após os contratempos iniciais, conseguiram regular as operações dos ônibus de maneira eficaz.

O governo do TDP pretende fornecer às mulheres domiciliadas em Andhra Pradesh a facilidade de viajar gratuitamente dentro do estado em todos os ônibus não premium operados pela APSRTC. A Corporação possui cerca de 11,2 mil ônibus e 73% deles não são premium.

Funcionários da AP estimam que cerca de 25 lakh mulheres se beneficiarão diariamente do novo esquema, que deverá impor uma despesa mensal adicional de Rs 277 milhões ao governo. Disseram que o feedback que receberam dos beneficiários do esquema ‘Shakti’ em Karnataka foi muito positivo.

Pode-se notar aqui que o governo de Karnataka anunciou um aumento de 15% nas tarifas de autocarro para compensar as perdas de receitas sofridas pelo KSRTC devido ao esquema ‘Shakti’. Quando questionada se um aumento semelhante nas tarifas está no horizonte em Andhra Pradesh, também onde o governo se prepara para implementar o programa de viagens gratuitas de autocarro, uma fonte oficial disse que era improvável “já que as nossas tarifas de autocarro são ligeiramente mais elevadas em comparação com Karnataka”. ”.

O esquema de viagens gratuitas de ônibus para mulheres apresenta um desafio de dois gumes para o governo estadual. Por um lado, alinha-se com os objectivos de bem-estar social do governo de capacitar as mulheres e melhorar a sua mobilidade, facilitando assim a sua participação em actividades económicas e sociais; por outro lado, representa um desafio fiscal e operacional. Na verdade, é uma caminhada na corda bamba para o governo encarregado de equilibrar as prioridades de forma eficaz.