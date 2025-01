Viaje pela arte metafísica surreal de AM Murali em Hyderabad

A arte metafísica está no centro da nova exposição do artista AM Murali, Between Realms, no Gallery Space em Hyderabad. O artista embarca num ‘passeio subconsciente’ através de um espaço metafísico, criando paisagens surreais que são familiares mas não reais e não representam nenhum lugar específico. Estas terras imaginadas poderiam pertencer a qualquer lugar do mundo, ou mesmo além da Terra.

Obras sem título

As 23 obras em acrílico da exposição ainda não possuem títulos, pois o artista prefere não oferecer informações específicas sobre suas criações. Em vez disso, ele convida os espectadores a se juntarem a ele em uma jornada por paisagens em camadas, incentivando-os a se aprofundar e a interpretar as obras de uma maneira única.

Conexão Hyderabad

Artista AM Murali | Crédito da foto: Arranjo Especial

A conexão do artista AM Murali, residente em Kerala, com Hyderabad começou há mais de 25 anos, quando ele fez um mestrado na Escola de Artes e Comunicação Sarojini Naidu (Universidade Central de Hyderabad) em 1991. Após uma bolsa de estudos no Kanoria Center for Arts em Ahmedabad e outras atividades artísticas em Mumbai, Murali retornou a Hyderabad para desenvolver sua própria linguagem visual distinta.

Suas pinturas transcendem os limites do espaço e do tempo, criando uma percepção única de profundidade. Esta característica de seu trabalho é inspirada em suas viagens de trem pelas regiões do delta de Andhra Pradesh e pelas formações rochosas de Deccan em Hyderabad e arredores. “Em Kerala, é raro ver além dos 100 metros, a menos que esteja à beira-mar, pois a vista é muitas vezes bloqueada por árvores ou colinas”, explica Murali, refletindo sobre os elementos que influenciaram a sua arte.

Obra exposta na galeria | Crédito da foto: Arranjo Especial

As obras do artista de 59 anos não são expressões espontâneas, mas sim o resultado de um processo de pensamento meticuloso, que pode levar até um mês para se materializar. “Minhas criações tomam forma primeiro na minha mente, então a execução é relativamente mais rápida. Normalmente tenho clareza sobre o que quero pintar, mas às vezes leva tempo para conseguir essa clareza mental”, conta. Murali também atua como professor independente no Instituto Nacional de Tecnologia da Moda (NIFT) em Hyderabad. Com mais de 20 anos de experiência de ensino, ele incentiva os alunos a explorar abordagens não convencionais. “Prefiro o desconhecido em uma tela e incentivo meus alunos a aspirarem ao mesmo”, diz ele.

Obra exposta na galeria | Crédito da foto: Arranjo Especial

Antes de sua próxima exposição coletiva em fevereiro no Chitrakala Parishat em Bengaluru, Murali reflete sobre a cena artística de Hyderabad. “As pessoas aqui são expostas a um tipo sistemático de arte. Sem fazer qualquer julgamento, diria simplesmente que a minha arte é diferente”, finaliza.

A exposição individual de AM Murali ‘Between Realms’ no Gallery Space, Jubilee Hills vai até 24 de janeiro