Vice -presidente Gibran comemora o animado Ano Novo Chinês em Surabaya, Jan Ethes dá Angpao à dança do leão

Surabaya, vivo – O vice -presidente (vice -presidente) da República da Indonésia, Gibran Rakabuming Raka, juntamente com a família, desfrutava da atmosfera antes do ano novo chinês 2576 Kongzili no mercado de Atom, Surabaya, Java Oriental. A chegada do vice -presidente foi recebida com um show de dança do Lions que se tornou um ícone típico das celebrações do Ano Novo Chinês.

Ao chegar ao local, o filho mais velho do vice -presidente, Jan Ethes, participou da tradição de dar a Angpao inserindo um embrulho vermelho na boca da dança do leão.

O momento aumenta a atmosfera animada, ao mesmo tempo que mostra a harmonia do intercultural na celebração do Ano Novo Chinês em Surabaya.

“Esta é uma experiência extraordinária que pode estar no meio da sociedade que celebra o Ano Novo Chinês. Espero que este novo ano trará bênçãos e felicidade a todos nós”, disse Gibran na quarta -feira, 29 de janeiro de 2025

Durante a visita, a família Gibran também dedicou um tempo para comprar um dos baratijas do Ano Novo Chinês de Sudjani, um comerciante local.

Como forma de apreciação, Sudjani deu a ele uma pulseira de ornamentos de dragão ao vice -presidente Gibran, um símbolo de sorte no ano novo chinês desta vez. Ele também expressou sua esperança de que o governo forneça les de importação para artigos especiais, como Baratijas de Ano Novo Chinês, a maioria dos quais foi importada da China.

“Eu realmente espero que o vice -presidente possa ajudar a fornecer manobras de importação a artigos especiais como esses baratijas do Ano Novo Chinês”, disse Sudjani.

Enquanto isso, o presidente do mercado de Surabaya Atum, o ex -general dos maiores Purnawirawan Halim e a ação (PJ) do governador de Java Oriental, Adi Karyono, também acompanhou a gibran durante a visita.

Eles enfatizaram que a presença de Gibran foi um momento importante para fortalecer as relações entre a sociedade e sentir diretamente a atmosfera do Ano Novo Chinês em Surabaya, uma cidade conhecida como a riqueza de sua cultura chinesa.

“Com essa visita, esperamos que o vice -presidente possa sentir a vida e o calor da celebração do Ano Novo Chinês em Surabaya. Esta é uma parte importante do fortalecimento do parentesco entre as comunidades”, disse o major -general Haleim.

Na próxima agenda, Gibran está programado para visitar a vila chinesa em Surabaya, enquanto fornece apoio à equipe U-20 na partida em ESARJO.