Vice-primeiro-ministro croata renuncia após vídeo de trânsito

O vice-primeiro-ministro croata Josip Dabro, um membro proeminente de um partido nacionalista de extrema direita, renunciou no sábado (18 de janeiro de 2025) depois que surgiu um vídeo dele atirando aleatoriamente de um carro em movimento.

O incidente é o mais recente a preocupar o governo do primeiro-ministro conservador Andrej Plenkovic, cujo ministro da Saúde, Vili Bros, foi demitido em novembro para enfrentar uma investigação de corrupção.

“Venho por este meio apresentar minha renúncia irrevogável”, postou Dabro no Facebook.

O homem de 42 anos também foi Ministro da Agricultura durante o governo Plenkovic.

O vídeo, divulgado pelo jornal Jutarnji List no início desta semana, mostra-o sentado no banco do passageiro de um carro em movimento, cantando música alta e disparando uma arma no escuro.

As luzes ao longe parecem mostrar uma área habitada.

“Estou ciente de que estas circunstâncias criam um fardo adicional para o governo e para o meu partido”, escreveu ele na sua declaração de demissão.

“A minha situação pessoal não deve distrair o governo e o ministério das suas prioridades ou atrasar as reformas necessárias”, disse ele.

Disse que tentou implementar “mudanças” no Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas para introduzir maior “transparência” e foi sujeito a “pressões e ameaças significativas”.

“Em sua reação pública inicial ao vídeo na noite de sexta-feira (17 de janeiro de 2025), o Sr. Dabro disse que ele havia sido filmado há vários anos e que ele estava disparando balas de treinamento”, informou a agência de notícias Hina.

As imagens parecem mostrar que foi filmado no verão.

O governo disse na noite de sexta-feira (17 de janeiro de 2025) que seu comportamento foi “inadequado e irresponsável”.

O partido HDZ de Plenkovic formou um governo de coligação em maio de 2024 com o Movimento Pátria de Dabro, que tem opiniões nacionalistas, anti-imigração e anti-LGBT e defende a proibição do aborto.