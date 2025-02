Victor Wembanyama fora da temporada devido a trombose venosa profunda no ombro direito

Curioso Victor Wembanyama lesão? Temos todos os detalhes aqui. A estrela em ascensão e o novato do ano do San Antonio Spurs perderão o restante da temporada da NBA 2024-25 devido a uma condição médica. A equipe anunciou a notícia de sua lesão em 20 de fevereiro de 2025, após seu retorno do jogo da NBA Stars.

É isso que sabemos até agora sobre a situação das lesões por Victor Wembanyama e seu impacto na equipe.

O que aconteceu com Victor Wembanyama?

Victor Wembanyama perderá o restante da temporada da NBA 2024-25 devido à trombose venosa profunda (TVP) no ombro direito, anunciou o San Antonio Spurs em 20 de fevereiro de 2025.

Os médicos descobriram a condição, uma forma de coágulo sanguíneo, depois que Wembanyama voltou do jogo da NBA Stars. A equipe declarou que deve passar por um tratamento anticoagulante, o que o impede de participar de esportes de contato. O técnico interino Mitch Johnson disse que os especialistas médicos confirmaram que não têm preocupação com a saúde a longo prazo de Wembanyama.

Antes de seu diagnóstico, Wembanyama tinha uma média de 24,3 pontos, 11,0 rebotes e uma liga de 3,8 bloqueios por jogo. Ele era o favorito para o jogador defensivo do ano, mas agora não é elegível porque não atingirá o mínimo de 65 jogos. O Spurs, 23-29, apontou para um torneio de jogo depois de adquirir a De’aaron Fox no prazo para o Exchange. Sem Wembanyama, sua profundidade da pista frontal é afetada, pois eles haviam mudado anteriormente para Zach Collins e perderam Charles Bassey devido a lesões.

Os Spurs ainda estão otimistas de que Victor Wembanyama se recuperará completamente da lesão na temporada de 2025-26, esperando a autorização do painel de correspondência da NBA. Casos semelhantes, como Brandon Ingram em 2019, sugerem que Wembanyama poderia retornar na noite de abertura da próxima temporada. O Spurs também tem 3% de chance de obter a melhor seleção no rascunho da NBA de 2025, o que aumenta seus esforços de reconstrução com a Fox.

A ausência de Victor Wembanyama devido à lesão afeta vários aspectos da NBA, incluindo a carreira do jogador defensivo do ano, onde Jaren Jackson Jr. agora lidera como o favorito. Os Spurs planejam exercer a opção de equipamentos de US $ 16,9 milhões em Wembanyama para 2026-27 e priorizar a extensão do contrato de De’aaron Fox. temporada.