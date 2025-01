Vídeo de Until Dawn First Look apresenta elenco de ação ao vivo

A Sony Pictures finalmente compartilhou o Até o amanhecer Veja primeiro o vídeo da tão aguardada adaptação em live-action da série de videogames de terror. No momento, o filme ainda não tem data oficial de lançamento.

“Um ano depois do desaparecimento misterioso de sua irmã Melanie, Clover e seus amigos vão para o vale remoto onde ela desapareceu em busca de respostas”, diz a sinopse oficial. “Explorando um centro de visitantes abandonado, eles são perseguidos por um assassino mascarado e horrivelmente assassinados um por um… apenas para acordar e voltar no início da mesma noite. Presos no vale, eles são forçados a reviver o pesadelo repetidas vezes, só que cada vez que a ameaça assassina é diferente, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Com a esperança diminuindo, o grupo logo percebe que ainda tem um número limitado de mortes e que a única maneira de escapar é sobreviver até o amanhecer.

Confira a vinheta de Until Dawn abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no primeiro vídeo de Until Dawn?

O vídeo apresenta a equipe criativa do diretor David F. Sandberg (Annabelle Creation, Lights Out) e do escritor Gary Dauberman (Annabelle Comes Home, Salem’s Lot) discutindo a produção do próximo filme Until Dawn. Sandberg também explicou como o filme homenageia o material original, criando um pesadelo de lapso de tempo para os personagens.

O elenco de Until Dawn inclui Ella Rubin (The Idea of ​​You), Michael Cimino (Love Victor), Ji-young Yoo (Expats), Odessa A’zion (reinicialização de Hellraiser), Maia Mitchell (Good Trouble) e Belmont Cameli ( Salvo). by the Bell), com Peter Stormare (Fargo), que originalmente dublou o personagem Dr. Hill na série de videogame. É descrito como uma “carta de amor assustadora e censurada ao gênero de terror”. A adaptação é produzida por Qizilbash, Dauberman, Mia Maniscalco, Lotta Losten, Roy Lee e Carter Swan.