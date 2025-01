Vídeo de Wolfman mostra a transformação assustadora de Christopher Abbott

A adaptação moderna de lobisomem revelou um novo vídeo mostrando a horrível transformação de Christopher Abbott como o monstro titular.

Wolf Man é a próxima reinicialização do clássico filme de terror de 1941 dirigido por George Waggner. Foi escrito e dirigido por Upgrade, The Invisible Man e Insidious Chapter 3, cineasta Leigh Whannell.

Sobre o que é o Homem Lobo?

A última parcela da franquia The Wolf Man se concentrará na mudança de uma família de São Francisco para Oregon depois que o patriarca Blake (interpretado por Abbott) herda a casa de sua infância. Mas a tentativa de uma nova vida de repente tomou um rumo inesperado quando um lobisomem os atacou, deixando Blake ferido. Blake então começa a se transformar em algo que pode representar uma ameaça para sua esposa e filha.

Além de Abbott, Wolf Man também estrela Julia Garner (Apartment 7A, Inventing Anna) como a esposa de Blake, Charlotte, e Matilda Firth (Coma, Subservience) como a filha de Blake e Charlotte, Ginger. O restante do elenco inclui Sam Jaeger, Ben Prendergast, Benedict Hardie, Zac Chandler, Beatriz Romilly e Milo Cawthorne.

Você pode assistir ao clipe recém-lançado de Wolf Man abaixo:

A tão esperada reinicialização foi originalmente programada para ser lançada nos cinemas em 15 de outubro de 2024, mas foi posteriormente adiada para 17 de janeiro de 2025. É classificada como R por “conteúdo violento sangrento e imagens horríveis”, bem como “alguma linguagem”. ”.

A sinopse oficial diz: “O filme segue Blake, um marido e pai de São Francisco, que herda a remota casa de sua infância na zona rural de Oregon depois que seu próprio pai desaparece e é dado como morto. Com seu casamento com sua poderosa esposa, Charlotte, desmoronando, Blake convence Charlotte a fazer uma pausa na cidade e visitar a propriedade com sua filha, Ginger. Mas quando a família se aproxima da fazenda no meio da noite, é atacada por um animal invisível e, numa fuga desesperada, se barrica dentro de casa enquanto a criatura ronda o perímetro. No entanto, à medida que a noite avança, Blake começa a se comportar de maneira estranha, transformando-se em algo irreconhecível, e Charlotte será forçada a decidir se o terror dentro de sua casa é mais mortal do que o perigo lá fora.

Wolf Man chega aos cinemas em 17 de janeiro de 2025.