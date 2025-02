Vídeo: Eduardo Verástegui chama os cumprimentos nazistas nos EUA; Receber críticas

Ator e político de Tamaulipeco Eduardo Verástegui continua a criar controvérsia na mídia. Ontem, durante seu discurso em um conferência organizado em Agoraele mexicano Ele fez um gesto com a mão que muitos dele interpretaram como um palpite Saudação nazista; Isso criou críticas nas redes sociais.

Suposição Saudação nazista derivado de Eduardo Verásteguique já foi amplamente comentado em várias plataformas, gerou um grande número de reações entre usuários da Internet, que o criticam acentuadamente devido a idéias ultra-direcionadas e conservadoras Agora.

O que aconteceu com Eduard Verástegui e sua “saudação nazista” em conferência?

Em um recente Conferência Conservadora para Ação Política (CPAC) mantido em AgoraAssim, Eduardo Verástegui Foi um dos convidados para dar sua posição de representantes para Mexicanos que compartilham ideologias conservadoras.

Nos últimos anos, o ator mostrou uma clara tendência à extrema direita, usou o evento para confirmar seu apoio a Donald Trump e sua luta contra o aborto, em outras identidades de gênero, antiguidade e muito mais.

No entanto, no final de sua intervenção, algo aconteceu do habitual: Eduardo Verástegui fez um gesto com a mão direita que é interpretada como um Saudação nazista.

Nele vídeoO ator vê seu peito direito e, em seguida, estendeu a mão no ar, como uma saudação romana, mas essa posição também era historicamente conhecida com o significado negativo, relacionado à saudação de Adolf Hitler e oficiais nazistas.

Isso é Saudação nazista Que usaram o regime nazista representa as idéias do racial no exterior, que criaram uma onda de reação da rede social, especialmente devido à carga simbólica desse gesto.

É importante mencionar que não é a primeira vez que figuras públicas de extrema direita em AgoraComo Elon Musk, eles fizeram esses tipos de gestos em eventos políticos. Durante o protesto Donald Trump em janeiro de 2025. Anos, ele fez essa expressão e também criou um mirut.

Reações contra Eduard Verástegui após a saudação nazista nariana

Um gesto feito de Eduardo Verástegui Não passou despercebido em redes sociais. Os usuários da Internet reagiram rapidamente a vídeo suposição Saudação nazistaLibere uma enorme controvérsia.

Muitos ficaram surpresos com a falta de consciência social de que o ator mostrou o sinal tão negativo, especialmente quando milhões de pessoas deram seu apoio e permitiram que ele crescesse como uma personalidade pública México.

Críticos em exercício garantem que Saudação nazista Não é apenas um símbolo histórico, mas um sinal que carrega com ódio profundo e racismo. De fato, alguns usuários radicais da Internet pediram para governar mexicano proíbe a entrada para Eduardo Verástegui no chão, reivindicando suas posições e um gesto recente em conferência conservador Agora Eles não são compatíveis com valores democráticos México.

Suposição Saudação nazista derivado de Eduardo Verástegui em conferência em Agora Ele divulgou os comentários contra os atores, porque a interpretação desse gesto continua sendo um tópico discussificado, e sua influência na imagem pública da celebridade ainda está para ser vista.