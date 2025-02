Vídeo emocionante como ele circulando, esta é a palavra sutena lua

Yakarta, vivo – O conteúdo do cantor e criador de Bali, Bullan Sutena, fornece esclarecimentos relacionados a vídeos interessantes que circularam recentemente na plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter). O vídeo mostra a figura de uma mulher suspeita de ter semelhanças com ela.

Na gravação de 1 minuto de 14 segundos, uma mulher foi vista em uma sala de fundo de vidro e uma cortina de janela amarela. A mulher usava uma camisa amarela e parecia várias vezes mordendo o lábio inferior. Mova -se ainda mais.

Em resposta à circulação do vídeo, Bullan Sutena deu esclarecimentos por meio de sua conta de redes sociais pessoais. Ele expressou sua confusão pela presença daqueles que acreditavam que a figura no vídeo era ele mesmo.

“Halo, como você está? Minhas notícias estão confusas. Porque? Porque em comentar, por que ainda confia que o vídeo viral sou eu? “Moon Sutan disse em sua carga citada na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Além disso, Moon Sutna enfatizou que o vídeo foi feito usando a tecnologia de inteligência artificial (AI).

“Tente prestar muita atenção, é você.

O nome completo do proprietário Wayan Bulan Yuriana Sutena disse que ficou decepcionado e triste com as ações da pessoa que usou mal a tecnologia para manchar sua imagem.

“Isso realmente teme as pessoas que abusam da tecnologia de hoje, você é realmente cruel”, disse ele.

No entanto, a atriz que ajudou a estrelar o filme Eva: esta última escalada decidiu não estender o problema. Eu só esperava que a parte responsável percebesse imediatamente seu erro.

“Eu apenas rezo para perceber rapidamente e ser a criação útil de Deus. Vamos usar a tecnologia para coisas positivas, estamos indo”, concluiu.

Para obter informações, Moon Sutena é amplamente conhecido como cantor e conteúdo dos criadores de Bali. Seu nome começou a ser popular depois de enviar uma capa de músicas fascinadas que receberam muita atenção dos cidadãos.