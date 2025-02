Vídeo viral de extorsão Pers com Vs Persib.

Yakarta, vivo – O presidente da Jakmania, Dicky Soemarno, convidou seus membros chamados Faisal Hadi para falar sobre os eventos reais relacionados ao vídeo viral chamado EXTORTION quando você perseguir VS Persibe no Patriot Candrabhaga Stadium, Bekasi, no domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Faisal Hadi, que é o proprietário do cartão de identidade do membro de Jakmania (KTA), enfatizou que não houve extorsão que seria distribuída em vídeos virais nas redes sociais nos últimos dias.

Naquela época, Faisal estava tentando proteger duas pessoas que não eram Jakmania por causa da ameaça de perigo nas arquibancadas. Mas a narrativa no vídeo que realmente o circula encurralou.

“Recebi um ingresso no VIP Ocidental, atrás do Banco do Jogador da Persibe. Quando eu estava no segundo tempo, vi as duas pessoas, refletivamente quando o primeiro gol da Persib. na quarta -feira de manhã, 19 de fevereiro de 1925.

“Pessoas por ele toda a abordagem. Depois disso, eu imediatamente me aproximei dele e perguntou:” Onde? “Ele disse de Tegal. Ele disse que era um defensor de Persakat Tegal”. Como posso obter um ingresso “, perguntei? Então, de novo”, acrescentou.

“A garota imediatamente deixou o telefone celular, sem me dizer que foi transferida, mas me disse que recebeu uma passagem daqui, havia uma conta do Instagram, ela finalmente ficou em silêncio”.

Como a situação é aquecida, Faisal tenta se lembrar das duas pessoas que imediatamente abandonam as arquibancadas. Porque ele viu que havia um perigo potencial para eles.

“Agora ele está se aquecendo, finalmente Persib Golin novamente, bolas da série 2-2, fazendo mais calor. A à direita esteve em uma praça, eu disse a mim mesma que era melhor tirá-lo. Ele finalmente escapou, aposentado.

“Mas quando terminei, como fui gravado. Quando fui para a frente, o ponto era um ponto de encontro, havia crianças de outras regiões, me dando vídeos. ‘Aqui, como você se sente assim?’

Embora Faisal tenha dado informações diretamente, mas Dicky Soemarno não fechou a porta de outras pessoas relacionadas ao vídeo para falar. Ele convidou aqueles que se opunham ou tinham outros fatos para falar em contato com o Conselho Central de Jakmania.