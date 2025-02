Vigilante atira ladrões, assalto morreu

O assalto concentrou -se de um tiro na cabeça que ele explodiu ontem à noite em Roma. Um homem, um cidadão romeno de 24 anos, foi salvo em condições muito graves, não estava ciente e trabalhava à noite.

É investigado para uma tentativa de assassinar, Vigilante atirou em um ladrão que, junto com outros cúmplices, tentou assaltar o apartamento na região norte de Roma. A segurança baseada no que foi reconstruída até agora explodiria uma série de fotos e uma das balas chegou à cabeça de 24 anos. A gangue subiu na varanda e entrou na casa no primeiro andar – onde estava a mulher – procurando dinheiro, jóias e prata.

