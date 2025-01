Vigília 24 horas por dia no MGBS para gerenciar a multidão do festival Sankranti

A Polícia Municipal de Hyderabad revisou as medidas de segurança no Ponto de Ônibus Mahatma Gandhi (MGBS) na noite de sábado, antes do rush do festival de Sankranti.

Durante a fiscalização, os policiais e o gerente da estação verificaram as medidas de segurança em vigor e contrataram os passageiros para obter feedback sobre as facilidades oferecidas. Este ano, a segurança no MGBS foi reforçada com a implantação de quatro pelotões adicionais para garantir uma experiência tranquila e segura aos passageiros que embarcam nos autocarros RTC.

As equipas policiais, lideradas pelo DCP (Leste) Balaswamy, implementaram a monitorização do movimento 24 horas por dia na estação rodoviária e estão a realizar sessões de informação regulares para o pessoal manter elevados níveis de vigilância. Estas medidas fazem parte de esforços mais amplos para gerir eficazmente as multidões dos festivais e garantir a segurança dos passageiros.

A equipe incluiu J. Narsaiah, DCP Adicional, Zona Leste; K. Shankar, ACP, Divisão Sultão Bazar; e N. Ravi, inspetor de polícia de Afzalgunj. Eles foram acompanhados por J. Srilatha, Gerente Regional do MGBS.