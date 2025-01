Vijay se reunirá com moradores que protestam contra o segundo aeroporto de Chennai em Parandur

Em meio a críticas por não se encontrar com o público quase um ano depois de dar uma festa, o ator e presidente Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), Vijay, se encontrará com moradores que protestam contra o segundo projeto do aeroporto de Chennai, em Parandur, na segunda-feira.

Embora o ator tenha recebido permissão, a polícia distrital de Kancheepuram disse que o líder do TVK não pode andar pelas aldeias encontrando pessoas e só deve se encontrar com os moradores em um salão de casamento coberto. Funcionários da TVK, liderados pelo tesoureiro Venkatraman, encontraram-se com o superintendente de polícia do distrito de Kancheepuram, K. Shanmugam, no sábado e discutiram as modalidades da reunião. Os foliões foram convidados a escolher um dos três locais por eles sugeridos, incluindo o salão interno para casamentos em Ekanapuram, para evitar qualquer incidente desagradável, disse a polícia.

Os líderes do partido foram convidados a garantir que o tráfego e o público não fossem prejudicados. Embora altos funcionários pudessem participar da reunião com os manifestantes, pessoas de fora e ativistas não teriam permissão para entrar, disseram fontes policiais.

Na reunião, os dirigentes do TVK enviaram uma carta solicitando autorização para o evento. Venkatraman disse mais tarde aos repórteres que não havia restrições à visita e que a rota do Sr. Vijay seria decidida na noite de sábado ou domingo.

Os moradores protestam contra a aquisição de terras agrícolas para o projeto há mais de 900 dias. Os ativistas também se opuseram ao projeto, já que o aeroporto seria construído em zonas húmidas.