Vijayendra em Delhi enquanto a unidade BJP Karnataka luta contra a dissidência

Em meio a lutas entre características e dissidência dentro do partido, o presidente do estado do BJP, de Vijayendra, se apressou em viajar para Nova Délhi na sexta -feira. As fontes disseram que encontraria certos líderes do Alto Comando do Partido para discutir a situação emergente dentro da unidade estadual do partido.

Os ex -ministros B. Sriramulu e G. Janardhana Reddy estão trocando acusações abertamente, em meio a especulações de que o primeiro poderia ser roubado pelo Congresso no poder. O presidente nacional do BJP, JP Nadda, chamou o Sr. Sriramulu e tentou apaziguá -lo, disseram as fontes.

Enquanto isso, o Ministro da União, Pralhad Joshi, também tentou negociar a paz entre os amigos se transformou em inimigos, disseram as fontes. O partido deseja não perder o Sr. Sriramulu, um proeminente líder da comunidade das tribos registradas (Valmiki), e o Sr. Vijayendra também faz parte da extinção do fogo.

O ministro da União, Shivraj Singh Chouhan, anunciou recentemente que haveria eleições para a posição de chefe da unidade estadual, que desencadeou o combate de facções entre Vijayendra e o grupo rebelde liderado por Basanagouda R. Patil Yatnal.