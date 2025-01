Vijayendra refuta as acusações de Sudhakar; Reivindicações Os líderes centrais recebem a chamada final sobre compromissos

Presidente do Estado do BJP para Vijayendra conversando com jornalistas em Mysuru na quinta -feira. | Crédito da foto: Ma Sriram

O presidente do BJP do BJP para Vijayendra, disse na quinta -feira que a nomeação de escritórios para as unidades distritais, incluindo Chikkaballapur, foi realizada em consulta com os funcionários do partido nos distritos e que os líderes centrais aceitaram a chamada final à nomeação.

“Eu não tinha nenhum papel nisso. O processo de escolha dos portadores do escritório começou há cerca de quatro ou meses, e os policiais que retornam para as eleições do partido foram aos distritos para obter opiniões. Os nomes de três candidatos para posições de unidades distritais foram enviados para Delhi ”, disse ele a repórteres.

O vice de Chikkaballapur K. Sudhakar atacou Vijayendra e o acusou de tomar decisões unilaterais sobre compromissos. O deputado disse que procuraria a escrita da expulsão do Sr. Vijayendra para os líderes centrais. A rebelião do vice contra o presidente do estado juntou -se às preocupações da liderança central que está se esforçando para aplacar a revolta dentro da unidade estadual com líderes como Basanagouda Patil Yatnal, exigindo a substituição de Vijayendra como chefe do partido.

Vijayendra, em resposta à faixa de revolta de Sudhakar contra ele, disse que não estava com nojo da explosão do deputado. “Acho que ele não tinha informação. Fiquei surpreso com a declaração dele.

Ao negar a acusação de que ele negou uma nomeação para se reunir com o parlamentar e tomar decisões unilaterais, Vijayendra disse que não podia se encontrar com Sudhakar quando Delhi se apressou para conhecer os líderes centrais. “Sendo o presidente do partido, posso encontrar qualquer um do partido. Se líderes como o Sr. Sudhakar quiserem me encontrar, eu certamente encontraria. Mas nenhum me ligou para uma reunião ”, ele respondeu.

Quando perguntado se os líderes estavam sendo atacados dentro do partido, o chefe do partido do Estado disse que poderia tolerar qualquer quantidade de críticas pelo bem do partido. “Eu tenho a paciência de suportar críticas. Eu sou filho de BS Yediyurappa. Vou levar a confiança de todos.

Para a questão de se ele estava sendo alvo de ser o Sr. Yediyurappa, ele disse: “Tenho orgulho de ser o Sr. Yediyurappa”. Descrevendo -se como um “líder em crescimento”, Vijayendra disse que estava pronto para assumir desafios apresentados a ele e acrescentou que os enfrentaria pacientemente.

Sobre se o Sr. Sudhakar se encontraria, ele disse: “Sim. Vou saber e procurar suas sugestões.

Quando perguntado se seria substituído como chefe do partido, Vijayendra disse: “O processo eleitoral está em andamento. Os procedimentos são os mesmos, mesmo para o chefe do estado também.