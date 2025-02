Village em Maharashtra procura um retorno às cédulas em futuras eleições

A vila de Bahe Panchayat, em Walva Tehsil, do distrito de Sangli, em Maharashtra, aprovou na segunda -feira uma resolução que apóia os documentos de votação nas futuras eleições. Panchayat expressou seu descontentamento pelo uso de EVM durante as eleições da Assembléia do Estado realizada em novembro de 2024,

Santosh Bhagwan Damame, Sarpanch, disse que a vila procura proteger a Constituição e perdeu a fé nos EVMs. “Esta é uma decisão dos moradores da vila de Bahe e do nosso MLA, Jayant Patil, que também levantou preocupações sobre o EVM. Acreditamos firmemente que as cédulas devem substituir o EVM, porque ela restaurará a confiança das pessoas no sistema. Quando países estrangeiros e muitos países em desenvolvimento podem usar cédulas, por que nosso país está preso no EVM?

Bahe Village tem uma população de cerca de 4.500 pessoas. Os aldeões em sua última reunião de Gram Sabha realizados há uma semana, decidiram seguir em frente e apresentar a resolução quando tehsildar na segunda -feira.

Margem de vitória reduzida

Em dezembro de 2024, o círculo eleitoral de Kolewadi em Karad (sul) no distrito de Satara também resolveu usar documentos de votação em futuras eleições.

No ano passado, os moradores de Markadwadi na circunscrição de Malkiras, no distrito de Olapur, tentaram realizar uma pesquisa simulada em cédulas, após a redução da margem de vitória do candidato a NCP (SP).

Shashikant Shivajirao Patil, morador da vila de Bahe e professora de Islampur Vidya Mandir Superior Secundário e Colégio Júnior disse: “O líder do NCP (SP) Jayant Patil, que é 8 vezes o MLA de Walva-islampur e sempre obteve um avião Por que a região recebeu votos menores.