Villagers Stage Road Roko em Salem

Os moradores organizaram na sexta -feira uma estrada Roko exigindo um caminho de serviço para sua localidade.

Mais de 200 moradores de Manivulundhan, Sarvai, Sarvai Pudur, Vadakumarai e Satehapadi Punalvasal se reuniram em Manivilundhan e organizaram um obstáculo na rodovia nacional de Salem-Chennai, exigindo uma estrada de serviço na parada de ônibus de Manivulundhan, já passageiros devido à ausência de uma estrada de serviço.

Em relação às informações, a polícia de Atur chegou ao local e conversou com os moradores. Naquela época, a polícia retirou com força as pessoas da estrada e criou um duelo verbal entre os moradores e a polícia.

A polícia levou 10 pessoas para a delegacia, conversou com os moradores e garantiu que eles aceitariam suas demandas com funcionários interessados. Com base nisso, eles removeram seu obstáculo.

Devido ao protesto, o tráfego foi afetado na estrada nacional por cerca de uma hora.