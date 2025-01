Vin Diesel, do Fast X, zomba de Dwayne Johnson no Globo de Ouro de 2025

Veloz e furioso co-estrelas da franquia Vin Diesel e Dwayne “A Rocha” Johnson Eles tiveram um relacionamento complexo ao longo dos anos. Houve uma suposta rivalidade entre as duas estrelas de ação que remonta a meados da década de 2010. Ela supostamente terminou com Johnson aparecendo na cena do meio dos créditos da franquia Fast de 2023. Recentemente, Diesel dirigiu-se a Johnson durante o Prêmio Globo de Ouro 2025lançando luz mais uma vez sobre sua complicada dinâmica.

Vin Diesel critica Dwayne Johnson em tom de brincadeira no Globo de Ouro

Vin Diesel subiu ao palco para apresentar o Prêmio de Realização Cinematográfica e de Bilheteria para o longa-metragem musical Wicked no Globo de Ouro de 2025. No início de seu discurso, ele fez uma breve pausa e se dirigiu a Johnson com “Olá, Dwayne”. A cena imediatamente cortou para Johnson, sentado no meio da multidão e sorrindo enquanto a sala se enchia de risadas do público.

A rivalidade entre as duas megacelebridades tornou-se pública em agosto de 2016, quando Johnson chamou seus colegas de elenco em The Fate of the Furious de “malditas galinhas” e “malditos doces”. Em uma história do Instagram excluída, Johnson escreveu: “No entanto, meus colegas de elenco masculinos são uma história diferente”. Ele disse ainda: “Alguns se comportam como homens corajosos e verdadeiros profissionais, enquanto outros não. Aqueles que não o fazem são covardes demais para fazer qualquer coisa a respeito. Doce merda” (via HuffPost).

Inicialmente não estava claro se Johnson estava se referindo a alguma co-estrela em particular, mas mais tarde foi relatado que o ator em questão era Diesel. Em uma entrevista de junho de 2021 com Saúde masculinaDiesel mencionou que o personagem de Johnson na franquia, Luke Hobbs, era “um personagem difícil de incorporar”. Conseqüentemente, sua abordagem foi ajudar Johnson com “amor difícil”.

Dois anos depois, Johnson anunciou o desconhecido (anteriormente Twitter) que Hobbs estava retornando à franquia Velozes e Furiosos e que ele e Diesel haviam resolvido suas diferenças no verão anterior. “No verão passado, Vin e eu deixamos o passado para trás”, escreveu o ator Red One. “Lideraremos com fraternidade e determinação e sempre cuidaremos da franquia, dos personagens e dos FÃS que amamos.”