Vin Diesel esclarece a rivalidade com Dwayne Johnson após o Globo de Ouro

Parece que a estrela de Velozes e Furiosos Vin Diesel está fazendo todo o possível para estabelecer que ele e David Johnson Eles finalmente esmagaram sua carne. Os dois primeiros entraram em confronto em agosto de 2016, quando The Rock dirigiu-se a um de seus colegas de elenco com certos adjetivos ofensivos. Logo ficou claro que o lutador que virou ator estava na verdade se referindo a Diesel, levando à sua rivalidade de longa data. No entanto, sua rivalidade de longa data parece ter chegado ao fim depois que Diesel recorreu às redes sociais para compartilhar uma foto cativante com Johnson.

Vin Diesel compartilha postagem amorosa no Instagram para Dwayne Johnson

Vin Diesel postou uma imagem antiga de si mesmo com The Rock no Instagramtransmitindo efetivamente que não há ressentimentos entre os dois. Na referida postagem, Diesel pode ser visto dando um sinal de aprovação para a câmera com o outro braço em volta do ombro de Johnson.

The Rock, por sua vez, exibe um rosto sorridente enquanto abraça seu colega de Velozes e Furiosos. Diesel adicionou outra camada de brilho à postagem amigável, adicionando a legenda: “Todo amor… sempre.”

Este desenvolvimento ocorre depois que Diesel se dirigiu a Johnson com humor durante sua aparição no recém-concluído Globo de Ouro. A estrela de Crônicas de Riddick subiu ao palco para entregar o prêmio de realização de cinema e bilheteria para Wicked de 2024.

Antes de anunciar o vencedor dessa categoria, Vin Diesel ligou de brincadeira para Johnson e disse: “Oi, Dwayne”, antes de a câmera cortar para a estrela de Moana, que respondeu com um sorriso estranho.

Embora essa estranha interação tenha feito pouco para esclarecer o relacionamento complicado da dupla, Diesel e Johnson pareciam ter enterrado a machadinha quando este último fez um retorno surpresa à franquia Velozes e Furiosos com sua décima parcela em 2023.

Johnson ecoou esse sentimento após o lançamento teatral de Fast desconhecido (anteriormente Twitter), “No verão passado, Vin e eu deixamos o passado para trás. Lideraremos com irmandade e determinação, e sempre cuidaremos da franquia, dos personagens e dos FÃS que amamos.”

As duas estrelas de Hollywood colaborarão novamente na 11ª edição da série de filmes Velozes e Furiosos.